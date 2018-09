Er komt nog lang geen eind aan de technologierally

Dat schrijft IEXProfs.nl. De laatste paar dagen waren een beetje slapjes voor technologiebeleggers, maar over het hele jaar valt natuurlijk niet te klagen. De Nasdaq is sinds de bullmarkt begon in 2009 een ware goudmijn.

En omdat goudzoekers soms de neiging hebben tot hebzucht, is het een terechte vraag of er niet sprake is van een hype in technologieaandelen, die zijn beste tijd gehad heeft.

Vermogensbeheerder Fidelity beantwoordt de vraag vooralsnog echter negatief. Sterker, er is nog een heel stuk te gaan met de rally. De belangrijkste argumenten van sectorstrateeg Denise Chisholm zijn de winstvooruitzichten en het feit dat techaandelen het afgezet tegen de rest van de markt helemaal niet zo fantastisch hebben gedaan.

Bescheiden outperformance

De outperformance lijkt misschien groot, zegt Chisholm, maar “is eigenlijk heel bescheiden als u kijkt naar de resultaten van andere toonaangevende industrieën sinds 1962." Die bedraagt gemiddeld 20%, de techaandelen zitten daar nog duidelijk onder.

Een tweede reden voor een koerscorrectie kan zijn dat beleggers veel te hoge verwachtingen hebben. Maar volgens Chisholm is ook dat niet zo. "Als u kijkt naar de forward P/E-ratio, ofwel de verwachte koerswinstverhouding over een paar jaar, dan zijn de koersen eerder aan de lage dan aan de hoge kant. Ze liggen in ieder geval onder het gemiddelde sinds 1976. En heel ver onder het niveau van 2000 toen de internetluchtbel uiteen spatte."

Chisholm is zeker niet de enige Fidelity-fondsbeheerder die enthousiast is.

Sonu Kalra van het Fidelity Blue Chip Growth Fund is vooral positief over kunstmatige intelligentie en cloud computing.

“Langetermijntrends van de cloud tot kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunen de IT-sector. Het fonds dat ik beheer is overwogen in technologie, wat 45% van de fondsactiva omvat. De grootste technologische trend van nu is cloud computing, maar ik hou ook van halfgeleiderfabrikanten, waarvan sommige kunnen profiteren van AI en denkende machines. Nog een reden dat ik overwogen ben in de sector is de sterke groei van het bbp en de kapitaaluitgaven in de VS, die volgens mij een gezond klimaat bieden voor technologie-uitgaven.”

Charlie Chai van de Fidelity Select Technology Portfolio is goed te spreken over softwarebedrijven die een centrale rol hebben bij de digitale revolutie.

“In alle sectoren zullen bedrijven data strategischer gaan gebruiken. Dat is de reden waarom het fonds zwaar is geïnvesteerd in softwarebedrijven gespecialiseerd in datamining. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 36% van het fonds.”

Will Danoff van het Fidelity Contra Fund ziet voor het hele spectrum van groeiaandelen nog ruimte naar boven.

“Mijn beleggingsfilosofie is dat aandelenkoersen de richting volgen van omzet en winst. Als de winst per aandeel de komende vijf jaar verdubbelt, dan zullen de onderliggende aandelen waarschijnlijk ook in waarde verdubbelen.”