Beleggers hoeven dit jaar niet bang te zijn voor september

Dat schrijft MarketWatch. Volgens Bespoke Investment Group is de seizoensgebonden zwakte van de maand september grotendeels een kwestie van momentum. Hoewel de maand over het algemeen een negatief rendement genereert, is september over het algemeen positief in jaren waarin de markt ook positief de maand is ingegaan, ofwel waarin de markt op winst staat voor het jaar.

Worsteling eerder in het jaar

"Hoewel september inderdaad de slechtste maand van het jaar is geweest voor aandelen, komt de negativiteit meestal gedurende jaren waarin de markt al worstelt voordat september begint. En dat is dit jaar niet het geval", aldus Bespoke.

Tot nu toe is de S&P 500-index dit jaar met 8,5 procent gestegen, terwijl de Dow Jones-index 5 procent hoger staat en de Nasdaq maar liefst met bijna 17,5 procent is gestegen.

Winst tot eind augustus

Niet alleen is de positieve beweging dit jaar voldoende om te suggereren dat de opwaartse trend zich in september kan voortzetten, maar ook de omvang van de winst tot eind augustus voorspelt veel goeds voor de handel in de rest van het jaar.

Uit de gegevens van Bespoke blijkt dat wanneer de S&P 500 tot en met augustus positief is, de index in september gemiddeld met 0,2 procent stijgt en vervolgens van september tot het einde jaar 3,38 procent weet te winnen.

Wanneer de S&P in de eerste acht maanden van het jaar minstens 5 procent is gestegen, zoals dit jaar, bedraagt de gemiddelde stijging in september 0,36 procent en 4,51 procent voor de rest van het jaar.

Slechte start

De echte zwakte komt in jaren die al negatief beginnen aan september. In de jaren dat de S&P al negatief was tot en met augustus, kende september een gemiddelde daling van 3,43 procent. In de jaren dat de index in de eerste acht maanden van het jaar een daling van minstens 5 procent liet zien, was in september sprake van een gemiddelde daling van 3,78 procent.

Volgens de 'Almanak van de beurshandelaar' is september historisch gezien de slechtste maand van het jaar voor alle belangrijke indices, waaronder de Dow, S&P 500, Nasdaq en de Russell 1000 en de Russell 2000-index.

Tussentijdse verkiezingen

Gemiddeld daalt de Dow 0,8 procent in september. In jaren van tussentijdse verkiezingen in de VS (zoals dit jaar ook het geval is), ging de index in september met 1 procent omlaag. De S&P daalt meestal met 0,5 procent, net als de Nasdaq. In jaren van tussentijdse verkiezingen zakt de S&P gemiddeld met 0,4 procent en verliest de Nasdaq gemiddeld 0,8 procent.

Hoewel de economie nog steeds vrij krachtig is en Amerikaanse indices nog steeds nieuwe records neerzetten, moeten beleggers wel rekening houden met beweeglijke beurskoersen, waarschuwt Ryan Detrick, senior marktstrateeg bij LPL Financial. "We zouden verbaasd zijn als er geen volatiliteit is, aangezien de jaren van tussentijdse verkiezingen vaak grote bewegingen laten zien in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen in november."