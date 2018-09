Goldman Sachs tipt drie retailaandelen

In het artikel op TheStreet worden Nordstrom, Amazon en Adidas genoemd.

Nordstrom

Nordstrom is een Amerikaanse keten van luxe warenhuizen. “Dit blijft hét adres voor It-Girls voor de beste kleding, tassen, schoenen en andere luxe goederen”, schrijft Goldman Sachs in een note afgelopen donderdag. “Ook voor mannen staat Nordstrom bovenaan het lijstje met warenhuizen voor kleding, geuren en luxe artikelen.”

Goldman’s koersdoel voor het aandeel is 73 dollar, zo’n 12 procent boven het huidige niveau (bekijk hier de actuele koers). Een groot deel van het jaar stond de koers stabiel rond de 50 dollar, totdat het aandeel half augustus een sprong maakte, nadat het als een van de weinige retailbedrijven met indrukwekkende winstcijfers was gekomen.

Omdat Nordstrom al 32 procent erbij heeft gekregen dit jaar, denken sommigen dat het niet meer koopwaardig is. Goldman waardeert het echter op 73 dollar, omdat het goed gepositioneerd is in de wereld van de modetrends en extra kan profiteren wanneer millennials meer te besteden hebben.

Amazon

“Wij denken dat Amazon bij de kledingafdeling dezelfde successen kan boeken als bij de andere categorieën die prioriteit hebben, namelijk elektronica, media en cloud computing”, staat in de note te lezen. Amazon is zeker nog geen zwaargewicht als het gaat om kleding, maar heeft wel plannen om dat te worden. Dat is dus de volgende groeimarkt voor het bedrijf.

Maar alleen het toevoegen van kleding aan het assortiment is niet genoeg om het koersdoel van 2300 dollar wat Goldman voor het bedrijf heeft, te rechtvaardigen. “E-commerce groeit nog steeds en dringt steeds verder door in de traditionele retailverkopen. Die groei blijft accelereren, zoals blijkt uit onderzoek van CB Insights, dat een verdubbeling laat zien van het aantal respondenten dat dit jaar weer meer online geshopt heeft.”

Goldman wijst erop dat Walmart inmiddels ook aardig aan de weg timmert op online gebied. “Maar ze hebben nog een lange weg te gaan in de strijd om marktaandeel. Voorlopig spreekt de continue groei in online omzet absoluut in het voordeel van Amazon.”

Adidas

“Er bestaan zorgen over tegenwind voor Adidas. Aan de ene kant groeit Nike in de VS, en aan de andere kant heeft Adidas een rommelige overgang vanuit het ‘ouderwetse’ merk achter de rug”, stelt Goldman in de note. “Nike is de onbetwiste leider in sportkleding in de VS, en blijft marktaandeel wegeten. Dat betekent echter niet dat Adidas gedoemd is. We verwachten verdergaande omzetgroei in Oost-Azië en de VS, te midden van een opleving van de verkoop van sportschoenen.”