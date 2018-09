Dit is de slankste ETF

Op IEXProfs.nl legt Marcel Tak deze ETF langs de meetlat.

Gezond leven is een groeimarkt. Er is steeds meer aandacht voor een levensstijl gericht op gezonde voeding, veel bewegen, duurzaamheid en aandacht voor de omgeving.

Maar het is nog niet een ieder gegeven op deze manier te leven. Kijk maar naar een aandeel als dat van McDonalds. De fastfoodgigant steeg de afgelopen twee jaar met 40 procent in koers.

Nog duidelijker zijn de cijfers over obesitas in de VS. Ongeveer 70 procent van de volwassenen lijdt aan overgewicht, waarvan bij ongeveer de helft (dus 35 procent) sprake is van obesitas. Het percentage zal in 2030 gegroeid zijn naar 47 procent voor de VS, aldus prognoses van de OESO. Volgens Janus Henderson Investors bedragen de kosten van obesitas jaarlijks zo’n 2000 miljard dollar.

Thema-ETF's worden populairder

Die enorme en stijgende kosten moeten, mede door bestrijding van obesitas, omlaag worden gedrukt. Obesitas geeft uiteindelijk enorme gezondheidsproblemen, maar beleggers kijken natuurlijk direct naar de kansen die (de bestrijding van) deze problematiek biedt.

Dat deed ook beheerder Janus Henderson die met de Obesity ETF op dit thema inspeelt. De gedachte is dat bedrijven die zich bezighouden met het bestrijden van overgewicht ook een vet rendement zullen behalen.

Dat zou best kunnen. Maar de reden waarom ik aandacht aan deze ETF besteed, is dat dit soort ETF’s de komende jaren steeds populairder zullen worden. Via thema-ETF’s kan de belegger precies inspelen op zijn brede visie over toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, zonder zich daarbij bloot te stellen aan een beperkt aantal bedrijven.

In het geval van een beperkte selectie van kansrijke bedrijven zou een goede visie toch tot een teleurstellend resultaat kunnen leiden als net de verkeerde bedrijven in positie zijn genomen.

De index

De onderliggende index is de Solactive Obesity Index. Solactive is een Duitse indexuitgever en is met name gericht op gespecialiseerde indices die op maat worden geconstrueerd. De uitgever is een wat minder bekende naam, naast de grote uitgevers als MSCI, S&P en STOXX.

De Obesity Index bestaat uit 47 verschillende ondernemingen die hun winst voor een belangrijk deel halen uit bestrijding van obesitas of obesitas gerelateerde aandoeningen of ziekten. Daaronder wordt bijvoorbeeld medicatie tegen hoge bloeddruk en cholesterol verstaan.

Door deze definitie bestaat de index voor het grootste deel (82 procent) uit bedrijven die gerekend kunnen worden tot de healthcare sector. De overige bedrijven zijn actief in de verkoop van consumentengoederen (en diensten), zoals Weight Watcher, dat voor bijna 4 procent in de index is opgenomen.

Zwaargewicht is echter het Deense Novo Nordisk, met een aandeel van 20 procent in de index. Het bedrijf is een grote farmaceut en houdt zich in belangrijke mate bezig met obesitas en daaraan gerelateerde ongemakken. Met een marktkapitalisatie van 8 miljard euro, maakt het circa 30 procent van de totale marktkapitalisatie van de index uit.

Door de begrenzing van 20 procent is het aandeel van het concern in de index beperkt tot dit percentage. Bij de regionale verdeling zien we dat Amerikaanse bedrijven circa 60 procent van de index uitmaken. Het Deense Novo zorgt er alleen voor dat Denemarken met 20 procent op de tweede plaats staat. Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland volgen met respectievelijk 7 procent en 5 procent

De ETF

De ETF is in de markt gezet op 8 juni 2016 en is fysiek van structuur. Alle 47 aandelen van de index worden in positie genomen. De ETF betaalt elk kwartaal dividend uit, maar daar wordt de belegger niet rijk van. Over de afgelopen twaalf maanden bedroeg het dividendrendement 0,36 procent.

De koerswinst zal voor het rendement moeten zorgen en dat is sinds de introductie van het fonds ook gelukt. Over de afgelopen twee jaar werd een rendement behaald van 20 procent. De brede MSCI index moest het doen met een winst van nog geen 13 procent.

Vooral dit jaar is de prestatie met bijna 18 procent zeer goed, waar de MSCI index nauwelijks 1 procent rendement scoorde. Omdat de index eigenlijk sterk sectorgerelateerd is (met 82 procent gezondheidszorg) is de prestatie voor een groot deel te danken aan de gunstige stemming voor de hele sector.

Deze sector (kleine en grote bedrijven) is dit jaar gemiddeld ook met dit mooie percentage van 18 procent in waarde gestegen. De officiële kosten van de ETF bedragen 0,5 procent. De werkelijke kosten, het verschil tussen bruto indexrendement en fondsrendement bereken ik over de afgelopen jaren op circa 0,60 procent. Een precies percentage is niet beschikbaar, omdat Solactive geen bruto indexresultaat publiceert.

Wat vindt Tak?

Gezien de toenemende problematiek rond obesitas, is een ETF met een onderliggende index die daarop inspeelt, een logische stap. Het voordeel van dit soort thematische ETF’s is dat deelgenomen kan worden op (door de belegger verwachte) ontwikkelingen.

In dat opzicht zijn thema ETF’s aantrekkelijker dan sector-ETF’s. Het is jammer dat deze ETF toch wel veel elementen heeft van een sector-ETF, maar dat is aan de andere kant inherent aan het feit dat obesitas voor een belangrijk deel medisch gerelateerd is.

Beleggers die dit thema willen bespelen kunnen prima terecht bij deze nu nog in omvang kleine (11 miljoen euro) ETF.

Janus Henderson Obesity ETF

Onderliggende index: Solactive Obesity Index

Start fonds: 8 juni 2016

Ticker/ISIN: SLIM

Notering beurs: Nasdaq Valuta

ETF: dollar

Fondsomvang: elf miljoen dollar

Replicatie: fysiek en volledig

Dividend: ja

Frequentie: kwartaal

Dividendrendement: 0,36 procent

Total Expense Ratio: 0,50 procent

Werkelijke kosten: 0,60 procent

Bied-laat spread: 20 cent (=0,55 procent)

Brutorendendement (t/m eind juni 2018 in dollars)

1 jaar: +33,18 procent (netto-index +33,63 procent)

YTD: +18,15 procent (netto-index +18,47 procent)