Bitcoin is een blijvertje, dus waarom er niet in beleggen?

Bitcoin is een vrij controversiële belegging. De cryptomunt heeft zowel hartstochtelijke voor- als tegenstanders. De focus van experts ligt nu vooral vooral op de recente prijsdaling van de munt en het ontbreken van regelgeving.

Blijvertje?

Maar over één ding zijn ze het waarschijnlijk wel eens: de bitcoin lijkt een blijvertje. "De kans dat bitcoin niet zal slagen is volgens mij minder dan 1 procent", zegt Hermann Finnbjörnsson, oprichter en bestuursvoorzitter van Svandis. "Ik denk dat er veel redenen zijn om bullish te zijn over bitcoin. Banken stappen in bitcoin."

Toch zijn veel beleggers negatief over de cryptomunt. Dat is niet zo verwonderlijk, na de ineenstorting van de prijzen afgelopen winter, waarbij de koers terugviel van 19.000 dollar naar 7.000 dollar.

De crypto-kenners waar TheStreet mee sprak zijn het er echter vrijwel unaniem over eens dat beleggers ondanks de koersval toch optimistisch moeten blijven over de toekomst van bitcoin. De beren wijzen op de dagelijkse volatiliteit rond bitcoin en de vaak kleurrijke personen die bij de munt betrokken zijn. Maar de risicobeloning helt over naar het kamp van de stieren.

Ingrijpende verschuiving

"Bitcoin vertoont een aantal kenmerken van een zeer krachtig en aantrekkelijk concept. Het maakt directe, peer-to-peer overdracht van waarde mogelijk", zegt Russell Korus, bestuursvoorzitter van EZ Exchange.

"Het is volledig gedecentraliseerd en autonoom. Alle transacties komen terecht in een grootboek en de registratie is onveranderlijk. Deze kenmerken dragen bij aan het creëren van een geheel nieuw paradigma: een verschuiving van de vrije uitwisseling van informatie naar de vrije uitwisseling van waarde. Dat leidt tot ingrijpende maatschappelijke verschuivingen en creëert de voorwaarden voor een massale verstoring van tussenpersonen in vrijwel elke sector", aldus Korus.

Bitcoin-ETF

Dat potentieel lijkt echter verloren te zijn gegaan door de recente focus op prijsvolatiliteit. Sommige experts, zoals Finnbjörnsson die vanaf het begin bij bitcoin betrokken waren, denken dat de waarde na de dip alleen maar kan oplopen. "Ik denk dat de koers in de eerste week van november de 10.000 dollar zal bereiken."

Finnbjörnsson schrijft de mogelijke stijging toe aan het feit dat het moederbedrijf van de New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange (ICE), van plan is om op 5 november 2018 een bitcoin ETF uit te rollen.

Deze ETF wordt gelanceerd op het nieuwe crypto-platform Bakkt van ICE. Bedrijven als Microsoft, Starbucks en Boston Consulting Group hebben zich aangemeld bij het initiatief.

Technologie

Hoewel de ETF nieuwe deuren opent voor beleggingen in bitcoin, zijn er nog meer redenen waarom beleggers zich optimistisch zouden moeten voelen, aldus TheStreet. "De technologie zal ervoor zorgen dat cryptomunten iets worden wat je op je telefoon kunt kopen", zei Michael Terpin, partner bij Alphabit fund.

Hoewel de prijs van 7.000 dollar er misschien niet geweldig uitziet voor beleggers die vorig jaar euforisch zijn ingestapt, is het belangrijk om naar de toekomst te kijken, zo schrijft TheStreet. Naarmate de crypto de volgende fase ingaat, zal het waarschijnlijk een betere troef worden voor portefeuilles omdat meer mensen het nut ervan in de samenleving begrijpen. Dat inzicht zou moeten leiden tot een daling van de prijsvolatiliteit.

'Grotere impact dan internet'

Cryptovaluta en de gedistribueerde grootboektechnologie waarop ze zijn gebouwd, zullen de wereld op de meest fundamentele manier te veranderen, voorspelt Korus. Ze zullen volgens hem de komende 20 jaar zelfs meer impact hebben op de maatschappij dan het internet de afgelopen 20 jaar heeft gehad.