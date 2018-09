Meer vermogen met een langere horizon

Dat schrijft Loege Schilder in zijn column op Belegger.nl.

Hij legt uit waarom beleggen verstandig is en hoe je beginnersfouten voorkomt.

De juiste strategie

Succesvol beleggen begint bij een goede beleggingsstrategie. In Nederland zijn er honderden vermogensbeheerders en beleggingsfondsen met even zoveel verschillende strategieën. Bij het kiezen van de strategie is het belangrijk om erachter te komen wat je zelf wilt. Sommige beleggers willen het hoogste rendement behalen en anderen willen juist niet te veel risico lopen.

Iedere belegger heeft zo zijn eigen doelstellingen. Naast de persoonlijke voorkeuren moet een goede beleggingsstrategie in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: goede spreiding over voldoende bedrijven uit verschillende sectoren en regio's en een acceptabel kostenniveau.

Hoe kun je beginnen?

Je kunt met een klein startbedrag ook een aardig eindvermogen opbouwen. Tegenwoordig zijn er allerlei aanbieders waar je met een betrekkelijk laag startkapitaal kunt beginnen. Als je maandelijks een bedrag overhoudt en automatisch overmaakt naar je beleggingsrekening, groeit het vermogen bijna ongemerkt.

Informeer goed naar de transactiekosten. Door de transactiefrequentie kunnen de kosten snel oplopen en dit kan de groei van het vermogen maken of breken. Een product met een servicevergoeding is in deze gevallen vaak interessant.

Rente-op-rente effect

Naast de tijd heb je ook een hoger rendement nodig voor vermogensgroei. Als je in het eerste jaar met 15.000 euro een rendement behaalt van 5 procent is je vermogensgroei 750 euro. In het tweede jaar maak je niet alleen rendement over de inleg, maar ook over de vermogensgroei uit het eerste jaar. De winst loopt in het tweede jaar op naar 787,50 euro.

De extra vermogensgroei wordt veroorzaakt door het rente-op-rente effect. In het derde jaar bedraagt de winst naar verwachting 827 euro. De invloed van het rente-op-rente effect wordt groter naarmate je langer belegt en het verwachte rendement groter wordt.

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt vandaag 15.000 euro beschikbaar en kan maandelijks 150 euro opzij zetten. Na 20 jaar heb je 51.000 euro opzij gezet. Bij een jaarlijks rendement van 5 procent groeit het vermogen in 20 jaar aan tot 100.000 euro. Dit is bijna het dubbele van de inleg! Zet je dit geld op een spaarrekening tegen 0,25 procent rente, dan groeit het vermogen tot 'slechts' 52.500 euro.

Stel niet langer uit

Iedereen kan tegenwoordig vermogen opbouwen. Met relatief kleine bedragen kun een mooi kapitaal vergaren als je maar gedisciplineerd geld blijft beleggen in een gedegen beleggingsstrategie én het vermogen kunt missen voor langere tijd.

Om maximaal te profiteren van het rente-op-rente effect kun je het beste zo snel mogelijk starten met beleggen. Om verder uitstel en mogelijk afstel te voorkomen, is het een goede stap om vandaag nog informatie te aanvragen. Dan is de eerste stap naar vermogensopbouw gezet!