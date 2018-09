'Beleggers moeten oppassen met gratis transacties'

Ook Fidelity en Charles Schwab bieden provisievrije ETF-programma's aan, zo staat in een bericht op Cnbc te lezen.

Pas op

Deze gratis transacties zijn mooi meegenomen, maar speculatieve investeringen kunnen beleggers meer kosten dan ze denken. Alleen omdat een broker gratis transacties aanbiedt, betekent dit nog niet dat beleggers al hun geld moeten inzetten op hun eigen handelscapaciteiten.

Personen die al gebruik maken van de app voor mobielbankieren van JPMorgan, hebben recht op 100 provisie-vrije aandelen of ETF-transacties in het eerste jaar. Gebruikers die dat bedrag overschrijden en hun transacties online uitvoeren, betalen 2,95 dollar per transactie, wat lager is dan de 6,95 dollar per transacties die TD Ameritrade en E-Trade berekenen. Investeerders van You Invest betalen ook geen transactiekosten voor beleggingsfondsen die zij online verhandelen.

Slechts deel van de kosten

Toch zijn commissies slechts een deel van de kosten die gemoeid zijn met de beurshandel: beleggingsfondsen en ETF's hebben zelf vergoedingen, en effectenrekeningen kunnen extra kosten met zich meebrengen, zoals overdrachts- en servicekosten.

'Word niet opeens daghandelaar'

"Ik weet niet of je het eerste jaar of in een bepaald jaar 100 transacties zou moeten doen", zegt David Mendels, directeur financiële planning bij Creative Financial Concepts. "Deze mogelijkheid aangrijpen om een actieve daghandelaar te worden is bijna altijd een vergissing", zei hij. "Misschien dat het iemand lukt, maar ik heb ze nog niet ontmoet."

Een belangrijke reden waarom beleggers beter voorzichtig kunnen zijn met gratis transacties is dat opwaartse markten de neiging hebben om amateurhandelaren aan te trekken. "Het is vrij gebruikelijk in oplopende markten", zei Patrick Amey, financiële planner bij Aspyre Wealth Partners. "Mensen willen spelen of investeren in individuele aandelen."

Wanneer de markt aantrekt, zal de prijs van aandelen stijgen, wat betekent dat je aandelen koopt als ze duur zijn. Het kopen van individuele aandelen gaat ook gepaard met zijn eigen risico's: je portefeuille kan gemakkelijk te geconcentreerd worden in een bepaalde sector, wat betekent dat al je posities samen zullen stijgen - en dalen. Om deze reden is het het beste om te voorkomen dat beleggers het leeuwendeel van hun spaargeld gebruiken voor speculatieve aankopen.

Ander account aanmaken

Beleggers die op het goede spoor zitten om hun besparingsdoelstellingen te halen, zouden wel een klein deel van hun vermogen kunnen gebruiken om hun handelspassie na te streven. Het beste is dan om een account bij een broker aan te maken die los staat van het belangrijkste deel van het spaargeld en die de langetermijndoelen niet in gevaar zal brengen als de investeringen niet werken.

"Als je het leuk vindt om te handelen dan is dit zeker een goede manier om het uit je systeem te krijgen, zolang je het doet met een bescheiden bedrag dat je zonder problemen kunt verliezen", zei Mendels, die aanbeveelt om niet meer dan 3 procent van hun besparingen te gebruiken voor deze aankopen.

Gratis niet altijd gratis

Ondanks dat brokers provisievrije transacties aanbieden kunnen beleggers nog steeds te maken krijgen met de belastinggevolgen voor hun activiteiten. Frequente handelaren hebben de neiging om grotere bedragen aan kortetermijnwinsten te genereren, die worden belast als gewoon inkomen als je een belastbaar account gebruikt, aldus Debbie J. Freeman, directeur financiële planning bij Peak Financial Advisors.

Volgens Amey kunnen beleggers beter aandelen selecteren met het oog op 'kopen en vasthouden'. "Als je ergens geld in stopt, moet je er een zekere overtuiging in hebben. Je hoeft niet vaak te handelen als je op lange termijn in het bedrijf gelooft."

Koop wat je kent

Particuliere beleggers hebben de neiging om bedrijven te selecteren waar ze regelmatig mee in contact komen, aldus Amey. De FAANG-aandelen, Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google zijn dan ook populair bij deze groep.

"We moedigen ze aan om te investeren in bedrijven die ze kennen", zei Freeman. "Heb je verstand van gezondheidszorg, investeer dan in die sector. Houd de nieuwscyclus in de gaten en houd de prestaties van je aandelen in de gaten." Om die reden zouden beleggers in het algemeen niet meer dan vijf individuele aandelen moeten selecteren, anders kunnen ze overweldigd raken, aldus Freeman.