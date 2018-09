Experts verwachten aanhoudende berenmarkt China

Dat meldt Bloomberg op basis van een onderzoek van JPMorgan Asset Management onder grote professionele marktpartijen.

Hoewel de meerderheid van de 200 ondervraagde partijen zei dat Chinese aandelen in de komende twaalf maanden zullen stijgen, voorspelt ongeveer 80 procent dat de opmars niet meer zal zijn dan 15 procent. Dat is niet echt een opleving als je bedenkt dat de CSI 300 Index dit jaar met 18 procent is gedaald.

De Chinese index stevent daarmee af op de slechtste jaarlijkse prestatie sinds 2011. Bijna een derde van de ondervraagden voorziet verdere dalingen, zo blijkt uit de peiling onder fondsdistributeurs in Beijing en Shanghai.

Vertragende economie

Sinds januari is ongeveer 2,5 biljoen dollar aan waarde van de aandelen van het Chinese vasteland weggevaagd, door de risico's die zijn voortgekomen uit de drang van het land om de schuldfinanciering te verminderen, zoals stijgende wanbetalingen en verkrappende kredietvoorwaarden.

Hoewel dat beleid in de wacht is gezet, blijven beleggers voorzichtig vanwege het toenemende bewijs dat de economie vertraagt. Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen en een afkoeling van de wereldwijde handel helpen ook niet mee.

Ter vergelijking: de MSCI All-Country World Index is in 2018 met 1,7 procent gestegen, terwijl aandelen in landen als India, Noorwegen of de Verenigde Staten vrijwel allemaal op nieuwe hoogtepunten staan.

Chinese investeerders zijn ook minder optimistisch over toekomstige rendementen in de rest van de wereld. Slechts 8 procent van de ondervraagden denkt dat de wereldwijde aandelen in de komende twaalf maanden meer dan 15 procent zullen stijgen, zo blijkt uit de JPMorgan-enquête.