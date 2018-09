Grote bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement

Dat schrijft columnist Philip van Doorn van MarketWatch. Van Doorn baseert zijn visie op de langetermijnbeleggingsstrategie van Richard Buchwald, een managing director bij Logan Capital Management of Ardmore. De vermogensbeheerder voert verschillende strategieën uit, waaronder een geconcentreerde waardestrategie.

Buchwald zei in een interview dat tientallen jaren ervaring hebben aangetoond dat "als je geconcentreerde portefeuilles van aandelen met een zeer grote kapitalisatie met degelijke financials, sterke cashflows en balansen samenstelt, degenen met een hoog dividendrendement in de loop van de tijd beter zullen presteren dan de Russell Top 200 Value en de Russell 1000 Value Index".

Minder koersverlies

Volgens Buchwald leidde die benadering tot minder koersverlies in vergelijking met de indexen tijdens periodes van aanzienlijke dalingen voor de Amerikaanse aandelenmarkt.

De geconcentreerde waardeportefeuille van Logan Capital Management bestaat doorgaans uit tien tot vijftien aandelen. Buchwald besprak vier aandelen in de portefeuille, die hier worden gesorteerd op dividendrendement.

De dividendrendementen zijn aantrekkelijk, maar de driejaars- en vijfjaarsrendementen waren niet erg goed, vergeleken met de twee waarde-indices. Het driejaarsrendement van de Russell Top 200 Value Index bedroeg 42 procent en het vijfjaarsrendement was 69 procent.

De Russell 1000-Valeu Index kende een driejaarsrendement van 55 procent en een vijfjaarsrendement van 71 procent. Maar die underperformance maakt volgens Buchwald deel uit van wat deze vier aandelen goede langetermijnwaardeinvesteringen maakt.

AT&T

Het aandeel AT&T is dit jaar 17 procent gedaald, na een daling van 9 procent in 2017. Deze cijfers zijn exclusief het dividend, dat nu 6,21 procent bedraagt. AT&T behoort volgens Buchwald tot de 'show me'-aandelen. Deze bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen voor hun merken, veranderingen in hun markten of transities als grote overnames zoals AT&T's overname van Time Warner in juni.

De vrije kasstroom van AT&T voor 2018 beidt volgens Buchwald voldoende dekking voor de dividenduitkeringen. "Gezien de financiële middelen, kan ik een poosje wachten op een ommekeer in de aandelenkoers, genietend van de dividenden", aldus Buchwald. Daarnaast wees hij erop dat AT&T tegen slechts 9,3 keer de winsttaxatie voor 2018 wordt verhandeld. Dat is te vergelijken met een koers-winstverhouding van 18,1 voor de S&P 500 en van 14,6 voor aartsrivaal Verizon Communications.

Verizon heeft een lager dividendrendement van 4,32 procent, maar het aandeel heeft "veel beter standgehouden omdat het niet dezelfde transformatie heeft ondergaan als AT&T", aldus Buchwald.

Philip Morris International

Sigarettenfabrikant Philip Morris International verlaagde in juli de omzet- en winstverwachtingen voor 2018. Buchwald en zijn collega's zijn al 27 jaar eigenaar van Philip Morris en het bedrijf heeft zijn dividend voortdurend verhoogd en zich aangepast aan een verandering in de omgeving.

Philip Morris doet onder meer grote investeringen in Japan, maar volgens Buchwald verloopt deze inspanning niet zo snel als het bedrijf had gehoopt. De dividenddekking van het bedrijf is volgens hem vrij strak. Analisten voorzien voor dit jaar een vrije kasstroom van 7,5 miljard dollar, terwijl Buchwald dividenden verwacht van in totaal 6,8 miljard dollar.

IBM

IBM zit in een overgang van oudere producten en services naar 'strategische alternatieven', waaronder cloud- en beveiligingssoftware, hardware en services. "De markt is op zoek naar enige verificatie dat de transitie van IBM een succes zal worden", zei Buchwald. Het aandeel wordt ondertussen verhandeld tegen 10,5 keer de winst en heeft een dividendrendement van 4,5 procent.

De geschatte vrije kasstroom voor dit jaar van 12,2 miljard dollar biedt voldoende dekking voor de dividenduitbetaling van ongeveer 5,7 miljard dollar. De lage koers-winstwaardering wijst volgens Buchwald op een "veiligheidsmarge" voor de aandelen. "Veel dingen moeten goed gaan om ervoor te zorgen dat dit goed werkt. Ondertussen plukken we het dividend en hopen we dat de strategie van het management werkt."

Kraft Heinz

Kraft Heinz is voor 27 procent in bezit van Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Warren Buffett en voor 22 procent in handen van 3G Capital Partners. Zoals veel Amerikaanse bedrijven met bekende consumentenmerken, staat Kraft Heinz voor toenemende concurrentie van producenten van goedkopere huismerkproducten. Dit heeft de afgelopen twee jaar zwaar gewogen op de aandelen.

Analisten schatten dat de vrije kasstroom voor 2018 3,7 miljard dollar zal bedragen, vergeleken met dividenduitkeringen van in totaal 3,1 miljard dollar.

Andere bedrijven in de geconcentreerde waarde-portfolio van Logan Capital zijn: Shell, General Motors, Chevron, Procter & Gamble, Pfizer en Amgen.