Beurs op recordhoogte, wat nu?

meldt Cnbc. Zal de beurs verder stijgen in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november en de ontwikkelingen op het handelsvlak? Wanneer strikt wordt gekeken naar het gedrag van de markt, dan is de situatie redelijk bemoedigend. Een doorbraak naar een nieuwe hoogtepunt betekent per definitie dat de stierenmarkt intact blijft.

In de afgelopen 90 jaar steeg de S&P 500, na het bereiken van het eerste 52-weekse hoogtepunt in zes maanden of meer tijd, in 94 procent van de gevallen in het daaropvolgende jaar, concludeert Jonathan Krinsky, hoofd markttechnicus bij Bay Crest Partners.

Doorgaans positief

En in voorgaande jaren, toen de S&P halverwege augustus tussen 5 procent en 10 procent was gestegen, waren de rendementen voor de rest van het jaar doorgaans positief, met winsten die hoger liggen dan het gemiddelde van alle jaren.

Beleggers zouden ook terug kunnen denken aan 2017, toen de S&P 500 in de derde week van augustus een goede, maar niet spectaculaire 8,3 procent in de plus stond en in de daaropvolgende maanden nog eens 15 procent wist te winnen. Echter vorig jaar werd de opmars voor een belangrijk deel veroorzaakt door de naderende verlaging van de vennootschapsbelasting in de VS, die inmiddels is afgerond.

Angst als nuttig doel

Volgens sommige marktkenners heeft de angst veroorzaakt door de handelsoorlog een nuttig doel gediend, namelijk: het op hol geslagen optimisme van investeerders in januari in toom te houden en de zogenoemde 'wall of worry' op zijn plaats te houden.

De belangrijkste dreiging van de agressieve houding op het handelsvlak van de VS ten opzichte van China is waarschijnlijk een paniekerige kapitaalvlucht uit opkomende markten, die de Amerikaanse dollar zou doen stijgen. Voorlopig lijkt deze dreiging af te nemen, waarbij de Chinese aandelen zich een beetje stabiliseren en de Dollar Index de afgelopen weken met bijna 2 procent is gedaald.

Het onvermogen van de markt om in lijn met de stijging van de bedrijfswinsten te klimmen is logisch als men dit beschouwt als een volwassen economische expansie en cyclus van de financiële markten.

Hoeveel economische activiteit is er naar voren gehaald of tijdelijk veroorzaakt door het belastingpakket, gerepatrieerd buitenlandse bedrijfstegoeden en een verhoging van de overheidsuitgaven dit jaar? En hoeveel neemt de winstgroei af naarmate deze krachten afnemen en de kostendruk oploopt in 2019?

Verwachtingen blijven stijgen

Volgens FactSet blijven de consensusverwachtingen van analisten voor de komende 12 maanden echter stijgen en zijn de schattingen voor 2019 beter dan normaal. De groeipercentages zullen naar verwachting wel afnemen, maar op dit moment lijkt de steun voor de winstgevendheid van bedrijven niet te kantelen.

Maar hoeveel ruimte is er voor verbetering in de vele factoren die de aandelenkoersen beïnvloeden? Strateeg Jim Paulsen van Leuthold Group heeft een nieuwe manier bedacht om te berekenen hoeveel van de waardering van de aandelenmarkt al is 'opgebruikt'. Hij volgde waar we zijn op het gebied van aandelenwaardering, obligatierendementen, winstmarges van bedrijven, werkloosheid en consumentenvertrouwen op een schaal die teruggaat tot 1952.

Rendementen niet indrukwekkend

Gemiddeld overtreffen deze indicatoren nu 80 procent van alle eerdere metingen van de afgelopen 66 jaar. Voor Paulsen suggereert dit dat er weinig ruimte is voor de markten om aangenaam te verrassen. Dit betekent niet dat de markt een piek heeft bereikt, maar simpelweg dat - vanuit dit perspectief - de rendementen in de komende jaren niet indrukwekkend zullen zijn.