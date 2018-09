De best presterende aandelen uit de S&P 500-index dit jaar

Zacks zette op een rij welke aandelen de S&P 500 aan de nieuwe recordstanden wisten te helpen. De opmars van de brede markt was te danken aan de dubbele wind in de rug van solide bedrijfswinsten en een bloeiende economie. De Amerikaanse economie kent het snelste groeitempo in bijna vier jaar.

De werkloosheid staat met 3,9 procent op het laagste niveau in bijna twee decennia en het consumentenvertrouwen staat op het hoogste niveau in achttien jaar. De historische belastingverlagingen, hogere overheidsuitgaven en deregulering voeden daarbij de uitzonderlijke groei.

Forse winstgroei

De totale winst in het tweede kwartaal van de S&P 500-bedrijven is naar verwachting met 24,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de totale omzetgroei bedroeg 9,7 procent. Dit overtreft de winstgroei van 24,6 procent in het eerste kwartaal van 2018. Dat was het hoogste driemaandelijkse groeitempo sinds 2010.

Bovendien ligt de Federal Reserve (Fed) op schema voor geleidelijke renteverhogingen dit jaar. De economie is volgens de Fed sterk en kan een krapper monetair beleid aan. De centrale bank, die het monetaire beleid in 2015 begon te verkrappen, heeft de rente dit jaar tweemaal verhoogd en zal dat naar verwachting in september en december opnieuw doen. Een scenario met stijgende rente duidt ook op een aantrekkende economie, die de groei op de aandelenmarkt stimuleert.

Vijf winnaars

Hoewel er veel winnaars zijn in de S&P 500 heeft Zacks vijf aandelen geselecteerd die dit jaar tot nu toe beter hebben gepresteerd dan de brede index.

Bovendien wordt verwacht dat deze aandelen hun sterke prestaties zullen voortzetten, gezien de solide Zacks Rank-scores van 1 (Strong Buy) of 2 (Buy), een VGM-score van A of B, een bovengemiddeld geschatte winstgroei voor dit jaar en positieve taxatieherzieningen in de afgelopen 90 dagen. De VGM-score van Zacks verwijst naar Value, Growth en Momentum, waarbij A de hoogste score is.

Advance Auto Parts (+62,5 procent)

Met een marktkapitalisatie van 12 miljard dollar is Advance Auto Parts een toonaangevende leverancier van auto-onderdelen in Noord-Amerika, waar zowel professionele installateurs als doe-het-zelvers worden bediend. Het aandeel heeft in de afgelopen drie maanden een positieve herziening van de winsttaxaties gezien van 14 dollarcent voor dit jaar, met een verwachte winstgroei van 28,86 procent. Dat is hoger dan de gemiddelde groei van de sector van 26,63 procent. Het bedrijf heeft een Zacks Rank van 2 en een VGM-score van A.

HCA Healthcare (+49,4 procent)

HCA Healthcare is een ziekenhuis in de Verenigde Staten dat zorg- en aanverwante diensten levert. De Zacks consensustaxatie voor dit jaar is gestegen van 8,83 dollar naar 9,23 dollar in de afgelopen drie maanden, wat een winstgroei van 40,06 procent vertegenwoordigt, veel hoger dan de gemiddelde groei van de sector van 26,20 procent. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van 45,42 miljard dollar en heeft een Zacks Rank van 2 en top VGM-score van A.

Broadridge Financial Solutions (+47,8 procent)

Deze wereldwijde fintechleider biedt beleggerscommunicatie en technologiegedreven oplossingen voor banken, brokers en beleggingsfondsen. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van 15,57 miljard dollar. In de afgelopen drie maanden is de winsttaxatie met 14 dollarcent voor het jaar opgeschroefd. De verwachte winstgroei van 10,74 procent ligt boven de gemiddelde groei van de sector van 8 procent. Het aandeel heeft een Zacks Rank van 2 en een VGM-score van B.

Robert Half International (+40,9 procent)

Robert Half International is een leider in professionele personeels- en consultancydiensten. In de afgelopen drie maanden werd de winsttaxatie met 8 dollarcent opgeschroefd. De verwachte winstgroei van 32,69 procent ligt hoger dan de gemiddelde groei van de sector van 24,88 procent. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van 9,58 miljard dollar en een Zacks Rank van 2. De VGM-score staat op B.

Archer Daniels Midland Company (+26,7 procent)

Archer Daniels koopt, vervoert, bewaart, verwerkt en verhandelt landbouwgrondstoffen en -producten. In de afgelopen drie maanden werd de raming van de winst voor dit jaar met 45 dollarcent verhoogd. De verwachte winstgroei van 40,33 procent ligt ruim boven het sectorgemiddelde van 28,37 procent. Het bedrijf heeft een Zacks Rank van 1 en VGM-score van A. De marktkapitalisatie bedraagt 28,42 miljard dollar.