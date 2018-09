Drie aandelen om in te investeren als de markt keldert

Investorplace zette drie aandelen op rij om in te investeren als voorbereiding op de gevreesde berenmarkt.

Veel analisten voorspellen dat de beren volgend jaar hun gelijk zullen halen, maar het is ook belangrijk om op te merken dat het volledig uit de markt stappen gepaard gaat met zijn eigen risico's. Dat betekent echter niet dat beleggers de waarschuwingen van analisten ter harte moet nemen.

Het is nu een uitstekend moment om de posities opnieuw te evalueren en winsten te nemen om wat geld achter de hand te hebben in het geval dat er uiteindelijk toch een neergang komt. Het is ook een goed moment om defensieve aandelen aan de portefeuille toe te voegen, die nog steeds profiteren van de stierenmarkt maar die waarschijnlijk niet zullen kelderen wanneer de markt een duikvlucht neemt.

Waardeaandeel: Coca-Cola

In een markt die stijgt naar nieuwe hoogtepunten, kunnen beleggers het best op zoek gaan naar aandelen die uit de gratie zijn geraakt, waardoor hun waarderingen veel redelijker zijn. Coca-Cola is zo'n bedrijf waarvan de aandelenkoers al jaren vastzit rond de 45 dollar. Hoewel het frisdrankenbedrijf niet de aantrekkelijke winst oplevert die bedrijven als Netflix en Amazon hebben, is het een goede steunpilaar om op te leunen in tijden van problemen.

Ten eerste is Coca-Cola een relatief stabiel bedrijf voor consumentenproducten dat waarschijnlijk niet snel zal verdwijnen. De naamsbekendheid van het bedrijf en de enorme merkenportfolio maken het een relatief veilige gok, zelfs in het geval van een recessie.

Een andere reden waarom je Coca-Cola in je portefeuille wilt hebben mocht de markt een duikvlucht nemen, is het betrouwbare 3,5 procent dividendrendement, dat ook bij een dalende markt zal blijven presteren.

Recessiekraker: Duke Energy

Een andere manier om je voor te bereiden op neerwaartse markt is om je te wapenen met bedrijven die altijd geld verdienen, wat er ook gebeurt. De stierenmarkt heeft nutsbedrijven onpopulair gemaakt bij investeerders, maar deze bedrijven zullen populaire aandelen zijn als de situatie op de markt zal verslechteren.

Duke Energy is een van de grootste nutsbedrijven van de Verenigde Staten en het feit dat de activiteiten grotendeels gereguleerd zijn, maakt het een relatief veilige gok in tijden van problemen. Hoewel de aandelen dit jaar slechter presteren dan de markt, tonen de winstrapporten van het bedrijf een gezonde financiële basis die niet zal worden getroffen door een recessie. Bovendien is Duke Energy een geweldige inkomstenbron die een dividendrendement van 4,6 procent oplevert.

Kraft Heinz een koopje

Bij het kiezen van aandelen om in te beleggen ter bescherming van een berenmarkt zijn er heel wat wegen te bewandelen, zoals aandelen die uit de gratie zijn gevallen, aandelen van consumptiegoederenbedrijven waarvan de producten ook in trek blijven bij een recessie en betrouwbare dividendaandelen. Kraft Heinz is zo'n bedrijf dat vrijwel aan al die criteria voldoet. De koers van het bedrijf is tot dusver dit jaar met bijna 25 procent gedaald, waardoor het zelfs in de huidige opgeblazen markt een koopje is.

Kraft Heinz is het op vier na grootste voedings- en drankenbedrijf ter wereld met een sterke merkenportfolio. Het aandeel is een enorme troef in tijden van recessie, omdat mensen niet snel hun dagelijkse koopgewoonten zullen veranderen. Daar bovenop biedt het bedrijf een dividendrendement van 4,3 procent.

Kraft Heinz is door zijn schuldproblemen wel wat risicovoller dan sommige van zijn branchegenoten, maar het lijkt erop dat het bedrijf een plan heeft om zijn financiën onder controle te krijgen door middel van een strategische acquisitie.