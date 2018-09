Waarom Warren Buffett van aandeleninkopen houdt

Dat schrijft Cnbc. Tijdens de jaarlijkse Berkshire Hathaway-jaarvergadering 2004 - ruim voordat het bedrijf zijn eerste officiële terugkoopbeleid in 2011 uiteenzette - zei Buffett: "Wanneer aandelen onder de waarde van een bedrijf kunnen worden gekocht, is dit waarschijnlijk het beste gebruik van contant geld."

Berkshire Hathaway bezit veel aandelen van bedrijven die aandelen inkopen en dividenden uitkeren, inclusief Apple, wat nu de grootste participatie van Berkshire is. Buffett heeft lang geprofiteerd van het bezit van bedrijven die aandeelhouders belonen via beide wegen.

'No lose-situatie'

In een interview met Cnbc zei Buffett, toen hem werd gevraagd of beleggers zich zorgen moesten maken over de recordstanden op de aandelenmarkt, dat aandeleninkopen het bezit van Apple nu een 'no lose-situatie' maken.

"Als de koersen dalen zal Apple veel aandelen terugkopen. Als het met 10 procent daalt, betekent dit dat ze 10 procent meer aandelen kunnen kopen en dat mijn belang met 10 procent zal stijgen door het geld dat ze uitgeven", aldus Buffett.

Effectieve manier

Buffett heeft zich altijd verzet tegen een dividend van Berkshire Hathaway, maar blijft geloven dat terugkopen, wanneer gedaan tegen de juiste prijzen en om de juiste redenen, een effectieve manier zijn voor managers om in hun bedrijven te investeren en langetermijnhouders van aandelen te belonen.

Buffett's geloof in de blijvende kracht van terugkopen en hoe ze moeten worden geëvalueerd, is uitgelegd tijdens de jaarlijkse vergaderingen van Berkshire en in interviews in de loop der jaren. De volgende vijf terugkoopideeën van Buffett geven een samenvatting van zijn visie.

1. Terugkoop is, als het goed is gedaan, een investering in waarde

In tegenstelling tot dividenden, die doorgaans worden geïmplementeerd met het inzicht dat ze altijd aan aandeelhouders worden uitgekeerd, tenzij er een dramatische verandering in de situatie van een bedrijf plaatsvindt, bieden terugkopen het management de mogelijkheid om te doen wat Buffett het beste vindt: koop ondergewaardeerde aandelen.

Bij het bespreken waarom opportunistische terugkoopacties beter zijn dan meerjarige dividenden, vertelde Buffett in februari 2018 aan CNBC: "De beste kans om kapitaal in te zetten is wanneer dingen ten onder gaan."

Tijdens de jaarvergadering in 2016 zei Buffett: "Elke keer dat je aandelen kunt kopen voor minder dan ze waard zijn, is het voordelig voor de aandeelhouders."

Buffett wees onder andere op de terugkoopmethode die ook werd gebruikt door Jamie Dimon, bestuursvoorzitter van JP Morgan. "Jamie Dimon zegt heel nadrukkelijk dat hij de aandelen terugkoopt wanneer ze onder de wat hij als intrinsieke waarde beschouwt liggen."

Het moeilijke deel is volgens Buffett echter het bepalen van de intrinsieke waarde, aangezien er veel meer bij de intrinsieke waarde komt kijken dan alleen de koers-winstverhouding.

2. Het is een gratis toename van het aandelenbezit

Al in de jaarvergadering van Berkshire in 1996 verklaarde Buffett een van de grootste voordelen van terugkopen van aandelen aan aandeelhouders namelijk: "Je hoeft geen dubbeltje te spenderen om je percentage aandelen te verhogen."

Buffett wees ook op de aandeleninkopen van Coca-Cola en stelde dat in de 100-jarige geschiedenis van het concern er maar heel weinig momenten zijn geweest dat het niet slim was om eigen aandelen in te kopen. "Wanneer Coke aandelen inkoopt, stijgt ons belang." Buffett schatte dat het oorspronkelijke belang van 6,3 procent van Berkshire in Coke steeg tot ongeveer 8 procent als gevolg van terugkoop.

Hij zei hetzelfde over Apple tijdens de bijeenkomst in 2018: "Ik ben blij dat ze aandelen terugkopen. Je kunt zeggen dat we er 5 procent van hebben, maar ik denk dat we met een tijdje misschien 6 procent of 7 procent bezitten, simpelweg omdat ze aandelen inkopen."

3. Terugkoop is beter dan overhaaste overnames, misschien zelfs de meeste overnames

Buffett is van mening dat het echte debat niet acquisities versus terugkopen is, maar goede overnames versus terugkopen. Het is een probleem dat bijzonder acuut is in technologie, merkte hij op in een interview in mei 2015 met Cnbc, omdat grote technologiebedrijven zoals Apple enorme bedragen verdienen.

Op de vraag of Apple zijn enorme berg geld niet zou moeten gebruiken voor overnames, antwoordde Buffett tijdens de Berkshire-jaarvergadering van 2018 dat wanneer het technologiebedrijf geen acquisitie ziet die nog aantrekkelijker zijn, het kopen van meer aandelen dan de juiste beslissing is. Buffett merkte ook op dat het erg moeilijk is voor een bedrijf van Apple's grootte om een overname te vinden die bijdraagt aan de winst.

4. Niet terugkopen om het terugkopen

Een bestuurder vragen of de aandelen van zijn bedrijf ondergewaardeerd zijn, is net zoiets als een atleet vragen of ze de wedstrijd gaan winnen die ze gaan spelen. En dat is een reden dat Buffett vindt dat het management zich moet concentreren op waarde en voorzichtig moet zijn als het gaat om terugkopen omdat ze mogelijk minder objectief zijn.

Op de bijeenkomst in 2016 zei Buffett dat de terugkoopplannen "een eigen leven zijn gaan leiden en dat het heel gewoon is geworden aandelen terug te kopen tegen zeer hoge prijzen die de aandeelhouders echt helemaal geen goed doen."

"Terugkopen omdat het in de mode is, is geen goede reden", aldus Buffett. "Je zult niet veel persberichten vinden over terugkopen die iets zeggen over waardering, maar dat zouden ze wel moeten doen."

5. Als je dividend wilt, verkoop dan een klein plukje aandelen

Hoewel Buffett geen grote fan van dividend is, heeft Berkshire flink geprofiteerd van fikse dividenden. "We zouden liever een bedrijf hebben waarvan de aandelen ondergewaardeerd zijn en dat aandelen terugkoopt, maar het probleem is dat wanneer een bedrijf eenmaal dividend uitkeert het daar niet mee kan stoppen", aldus Buffett, die daarbij Apple als voorbeeld gebruikte.

Voor aandeelhouders van zijn eigen bedrijf, of andere bedrijven die geen dividend bieden, is er volgens Buffett een manier om je eigen dividendstroom te creëren zonder een "permanente en belastbare gebeurtenis voor alle aandeelhouders" te forceren, namelijk: verkoop elk jaar een kleine plukje aandelen.

"Jaren geleden heb ik erop gewezen dat je elk jaar een klein stukje Berkshire kunt verkopen en uiteindelijk toch nog meer kunt bezitten. Mensen die elk jaar een beetje winst willen nemen kunnen dat doen en ze leggen dat beleid niet op aan andere mensen", aldus Buffett.