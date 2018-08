Is het klaar met Amerikaanse aandelen?

Dat vraagt Robert van den Oever, onderzoeksredacteur bij Morningstar, zich af.

De Amerikaanse regering startte op 5 juli een handelsoorlog door de bestaande voorwaarden met handelspartners op losse schroeven te zetten. Dit ging in eerste instantie om importtarieven op staal en aluminium, vooral met de bedoeling om China te raken. De nervositeit begon echter al eerder dit jaar. Dat was in maart, toen president Trump met zijn dreigementen begon.

Speculaties

China sloeg terug door het invoeren van importheffingen op Amerikaanse soja. Niet alleen China werd getroffen, ook landen als Canada en Mexico werden het slachtoffer toen de VS de North American Free Trade Agreement (NAFTA) wilde heroverwegen. Europa raakte betrokken door dreigementen over heffingen op geïmporteerde auto’s. Omdat het zo’n veelomvattend conflict was, ontstonden speculaties dat het de wereldeconomie ernstig zou kunnen schaden.

Morningstar-strategen zijn echter van mening dat het meevalt. Van den Oever: "De tarieven raken zo'n 23 procent van alle importen in de VS. De Amerikaanse economie is echter sterk genoeg om dat effect te kunnen absorberen."

Overreactie

Volgens Morningstar ligt het probleem dus in een overreactie van de markt. Vaak wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, bedoelt Van den Oever. "Kijk maar eens naar het Koreaanse schiereiland. Nog niet zo lang geleden leek daar een nucleair conflict ophanden, maar nu is er juist meer toenadering dan ooit."

'Blijf focussen op fundamentals'

Beleggers moeten zich daarom niet leiden laten door negatief nieuws dat het sentiment dreigt te domineren. "Blijf focussen op de fundamentals. Die laten zien dat Amerikaanse aandelen momenteel duurder zijn dan aandelen in andere regio’s. De verleiding is groot om bij negatief nieuws te besluiten ze dan maar te verkopen, maar verkopen om alleen die reden is onverstandig."

De handelsoorlog zou wel voor een koopkans kunnen zorgen, als Amerikaanse aandelen door het negatieve sentiment dalen. "Maar dat is vooralsnog niet het geval. Over de afgelopen 8 jaar, dus sinds de crisis, zijn ze gemiddeld 15,3 procent per jaar gestegen. Een mooi rendement, maar daardoor zijn ze nu dus aan de dure kant in vergelijking met andere geografische regio's."