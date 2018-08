'AB InBev is nu de echte bierkoning'

Niet alleen produceert de megabrouwer meer bier dan wie ook, het is nu ook de grootste ambachtelijke brouwer in de Verenigde Staten geworden gemeten in de omzet in dollars, schrijft The Motley Fool.

De brouwer heeft een strategie ontwikkeld om bijna alle segmenten van de bierindustrie te domineren. Uit gegevens van Beer Marketer's Insight blijkt dat AB InBev dit jaar tot begin juni voor 107,3 dollar miljoen aan ambachtelijk bier heeft verkocht, vergeleken met 100,7 miljoen dollar door Sierra Nevada en 94,4 miljoen dollar door Boston Beer. Terwijl de laatste nog steeds grotere volumes ambachtelijk bier verkoopt, zal het niet lang duren voordat AB InBev ook Boston Beer overtreft.

De weg naar de ambachtelijke bierdominantie van AB InBev begon in 2011, toen de brouwer een overnamecampagne startte in de ambachtelijke bierindustrie. Toen de verkoop van de grote biermerken begon te vertragen en vervolgens afnam, wendde het bedrijf zich tot een van de weinige segmenten van de bierindustrie die nog steeds groei liet zien: ambachtelijk bier. Sinds 2011 heeft AB InBev twaalf ambachtelijke brouwerijen verworven.

Verzet

Bij elke nieuwe acquisitie groeide echter het verzet van de ambachtelijke brouwers, en de oprichter van Boston Beer, Jim Koch, zei zelfs dat de zware hand van regulering moet worden gebruikt om te voorkomen dat AB InBev meer ambachtelijke brouwerijen zou kopen.

Met de aankoop van Wicked Weed Brewing in mei 2017 werd het verzet sterker en schrapten ambachtelijke bierfestivals de brouwer van hun evenementen en stopten een aantal kroegen met het tappen van het bier. AB InBev kondigde vervolgens aan dat het geen ambachtelijke brouwerijen meer zou kopen, maar in plaats daarvan autonoom wil groeien met de portefeuille van merken die het bezit.

Groot distributienetwerk

Dankzij het aanzienlijke distributienetwerk van AB InBev kon de distributie van de kleine regionale brouwerijen worden uitgebreid naar veel grotere markten en werd er schapruimte gecreëerd die anders zou zijn gereserveerd voor andere ambachtelijke bieren.

De handelsgroep Craft Beer Brewers Association had daar echter bezwaar tegen en stelde dat de megabrouwer de distributeurs opkocht en financiële prikkels gebruikte om alleen zijn eigen producten te vervoeren. De handelsgroep ontwierp een speciaal logo zodat consumenten echte ambachtelijke bieren konden identificeren, geproduceerd door kleine, onafhankelijke brouwerijen.

Lokaal en klein bier

Het verkoopniveau dat AB InBev heeft bereikt, wijst erop dat bierdrinkers niet zo puristisch zijn als deze onafhankelijke brouwerijen denken. Er is een trend naar "lokaal en klein beer", zoals blijkt uit de toename van het aantal brouwerijen, dat in de afgelopen vijf jaar bijna is verdubbeld tot meer dan 2.250.

Het is echter belangrijk op te merken dat de gegevens die aantonen dat AB InBev nu de grootste brouwer is, alleen gebaseerd zijn op verkopen bij supermarkten, grootwinkelbedrijven en buurtwinkels. Het omvat geen slijterijen of directe verkoop bij brouwerijen.

'King of Craft Beers'

Wanneer rekening wordt gehouden met deze verkopen, is Boston Beer waarschijnlijk nog steeds de grootste ambachtelijke brouwer op basis van verkopen en volumes. Toch wordt verwacht dat AB InBev volgend jaar over de hele linie de statistieken van Boston Beer zal overtreffen. Dankzij de vele investeringen kan AB InBev zich dan ook de 'King of Craft Beers' noemen.