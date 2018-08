Tesla blijft beursgenoteerd: wat nu?

Dat schrijft The Motley Fool. De elektrische autofabrikant maakte eind vorige week een einde aan de discussie die via Twitter was aangezwengeld door oprichter Musk om het bedrijf van de beurs te halen. Musk verklaarde in een persbericht dat "feedback van experts en discussies met investeerders hem ertoe hebben gebracht te geloven dat het voor Tesla beter is om publiek te blijven."

De beslissing kwam slechts enkele weken nadat Musk met het verrassende en controversiële nieuws kwam dat hij overwoog het bedrijf weer te privatiseren voor 420 dollar per aandeel, en beweerde dat de financiering voor zo'n deal al rond was.

Waarom Tesla openbaar blijft

Musk raadpleegde niet alleen fusie- en acquisitie-experts bij Silver Lake, Goldman Sachs en Morgan Stanley, maar hij bracht ook veel tijd door met luisteren naar huidige aandeelhouders, groot en klein, om te begrijpen wat de beste langetermijnbelangen van Tesla zijn.

Deze discussies leidden uiteindelijk tot de conclusie van Musk dat: de meeste aandeelhouders er de voorkeur aan geven dat Tesla beursgenoteerd blijft en dat de hoop van Musk dat de huidige beleggers ook zouden beleggen in een privaat-Tesla onrealistisch is. Daarnaast zou het proces om een privaat bedrijf te worden "meer tijdrovend en afleidend zijn dan aanvankelijk verwacht".

Ook belangrijk: toen Musk een ontmoeting had met de raad van bestuur van Tesla om uit te leggen dat hij van gedachten was veranderd, zeiden ze dat ze het eens waren met zijn conclusie. Ondanks de onnodige afleiding bij Tesla, dat probeert om de productie en de leveringen van de Model3 op te voeren en winstgevendheid te bereiken, blijft het bestuur volledig achter Musk staan.

Tesla heeft een verhoogd risicoprofiel

Nu Tesla ervoor kiest om beursgenoteerd te blijven, levert dit de mogelijkheid op voor onderzoek naar Musks bewering op Twitter dat de financiering om privaat te gaan al was veiliggesteld. De tweet wordt door sommigen gezien als frauduleus en manipulatief. Een onderzoek door de Securities and Exchange Commission (SEC) en tal van rechtszaken zijn dan ook een bron van zorg.

Analist Gene Munster van Loup Ventures verwacht dat deze noodlottige tweet uiteindelijk een class-action rechtszaak tegen Musk zal veroorzaken. Maar zoals Munster opmerkt, zal het bedrijf waarschijnlijk "geïsoleerd zijn van eventuele claims, gezien het bedrijf duidelijk heeft gemaakt dat het plan om privaat te gaan een initiatief van Elon Musk is". Maar het belang van Musk voor Tesla betekent dat alles wat een negatieve impact heeft op de topman en oprichter uiteindelijk een materiële impact kan hebben op de automaker.

De grootste verandering voor beleggers na al deze activiteiten rond de privatiseringsplannen van Musk is een lichte toename van het risicoprofiel van de aandelen. In de toekomst zullen beleggers de uitkomsten van het SEC-onderzoek en de rechtszaken in het oog willen houden. Maar de grootste zorg blijft of Tesla de productie van de Model 3 kan opvoeren en winstgevendheid kan bereiken.