Deze tip van Buffett helpt beleggers bij recordstanden op beurzen

Dat schrijft Cnbc. Hoe is dat mogelijk? Het antwoord van beurslegende Buffett is eenvoudig en het is niets revolutionairs. Maar voor beleggers die alleen gewend zijn aan de negenjarige stierenmarkt, kan het helpen om te begrijpen waarom paniek over de dagelijkse volatiliteit van aandelen contraproductief is.

Elke keer dat de volatiliteit stijgt, is het belangrijk om te onthouden dat de aandelenmarkt niet bestaat om investeerders te instrueren; de markt is er om hen te dienen. Anders gezegd: marktvolatiliteit is een slechte maatstaf voor beleggersrisico.

Graham-benadering

Er zijn tal van specifieke katalysatoren geweest in 2018, een jaar waarin de volatiliteit is teruggekeerd na de abnormaal lage niveaus een jaar eerder. Trumps handelsoorlog, de renteverhogingen van de Federal Reserve en de worsteling in de opkomende markten hebben allemaal een rol gespeeld in de recente aandelenvolatiliteit.

Een handelsakkoord tussen Mexico en de Verenigde Staten is het meest recente voorbeeld. Maar Buffetts punt is dat beleggers niet moeten kijken naar volatiliteit op de aandelenmarkt als een maat voor hun eigen risico.

In 1997 maakte Buffett een duidelijk onderscheid tussen de wijze om na te denken over beurzen en bedrijven, en wees hij op de aanpak van zijn leermeester, de beroemde waardebelegger Benjamin Graham. De sleutel van de Graham-benadering van beleggen is om aandelen niet te zien als onderdeel van een aandelenmarkt, maar als individuele bedrijven. Als het bedrijf het goed doet, doet de belegger het ook goed, zolang je niet te veel voor de aandelen hebt betaald.

Volatiliteit is een pluspunt

"De aandelenmarkt is er om u van dienst te zijn en niet om u te instrueren. Dat is de sleutel tot het bezitten van een goed bedrijf en het wegwerken van het risico dat anders zou bestaan", vertelde Buffett investeerders in 1997, een jaar waarin de Aziatische valutacrisis paniek veroorzaakte.

"Volatiliteit doet er niet toe... of de volatiliteit nou gemiddeld 0,5 procent per dag of 0,25 procent of 5 procent bedraagt, we verdienen meer geld als de volatiliteit hoger is omdat het meer fouten zou veroorzaken. Volatiliteit is een groot pluspunt voor echte investeerders."

Na het barsten van de internetbubbel en de aanslagen op 11 september 2001, herinnerde Buffett beleggers in 2003 opnieuw eraan dat het de rol van de markt is om te dienen, niet om te instrueren, en merkte op dat het "bijna onmogelijk is om het in aandelen goed te doen als je elke nacht naar bed gaat, denkend aan de prijzen". "Focussen op de prijs van een aandeel is dynamiet, het betekent echt dat je denkt dat de markt meer weet dan jij."

Een verstandige prijs

In 2007 herhaalde Buffett zijn standpunt dat volatiliteit op de aandelenmarkt een nutteloze maatstaf is voor beleggers die zich zorgen maken over risico's. "Het is onzin," zei hij. "Volatiliteit bepaalt niet het risico van beleggen."

"Risico komt van de aard van bepaalde soorten bedrijven, het kan riskant zijn om in sommige bedrijven te zitten, gewoon door de eenvoudige economische aspecten van het type bedrijf waarin u zich bevindt of het komt door niet te weten wat u doet. Als u de economie begrijpt van het bedrijf waarin u betrokken bent, en u kent de mensen met wie u zaken doet en u weet dat de prijs die u betaalt verstandig is, loopt u geen echt risico", aldus Buffett.

In 2007 ging Buffett echter ook de mist in met zijn feitelijke kennis van de bedrijven waarin hij belegt. De financiële crisis werd veroorzaakt door risico's in een sector die hij goed kent. Buffett beweerde achteraf in een getuigenverklaring voor het Congres dat niemand het kon zien aankomen. Maar de crisis leidde er ook toe dat hij zeer winstgevende beleggingen deed in financiële bedrijven nadat hun prijzen kelderden.

Individuele bedrijven

Ook vindt de meerderheid van de individuele beleggers die via indexfondsen beleggen, geen troost in hun begrip van individuele bedrijven. Het voordeel van indexfondsbeleggingen is een goedkope, gevarieerde blootstelling aan de markt, verspreid over honderden bedrijven. Een individuele belegger kan de S&P 500 of Nasdaq bezitten zonder de economische aspecten van elk bedrijf te kennen of de koers-winstverhoudingen te weten.

In tijden van hernieuwde marktvolatiliteit is deze tegenspraak niet alleen van toepassing op beleggers in indexfondsen, maar ook op de meerderheid van de Amerikanen die aan de zijlijn van markt blijven, zelfs na een decennium van aanzienlijke winsten. De S&P 500 is meer dan 320 procent gestegen sinds de financiële crisis, maar de top 10 procent van het Amerikaanse publiek bezit ongeveer 84 procent van de waarde van alle aandelen.

Voorstander van indexfondsen

In februari 2018 steeg de volatiliteit (VIX) naar een niveau dat ondenkbaar was geworden na de rustige markt van 2017, en tussen maart en eind juli haalden beleggers ongeveer 40 miljard dollar uit Amerikaanse beleggingsfondsen en exchange traded funds, volgens gegevens van Bespoke Investment Group.

Buffett is een belangrijke voorstander van indexfondsen en heeft gezegd dat voor de meeste beleggers - waaronder zijn vrouw - een portefeuille van 90 procent in de S&P 500 en 10 procent in staatsobligaties voldoende is.

Verkoopsignaal

Er zijn altijd goede redenen om het investeringsrisico te verlichten. Denk aan de leeftijd van een belegger tot specifieke levensbehoeften en overconcentratie in bepaalde activaklassen. Maar de meeste beleggers in indexfondsen doen niet het harde werk dat een belegger als Buffett doet om bedrijven te vinden waarin ze kunnen investeren. Ze hebben misschien niet de tijd, zin of kennis.

En dat is de reden waarom, wanneer de aandelenmarkt wild schommelt, deze beleggers waarschijnlijk zichzelf geen gunst zullen doen door te denken dat een toename in volatiliteit het definitieve verkoopsignaal is. Of zoals Charlie Munger, vice-voorzitter van Berkshire Hathaway, in 2003 zei: "Angst is de vijand van prestaties op lange termijn".

