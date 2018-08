Help, het wordt september!

Voor de twee wereldoorlogen was het septemberverlies het grootst, maar ook daarna hielden de verliezen aan. Dat verlies doet zich overigens breed voelen. De Dow verloor sinds 1950 gemiddeld 0,8 procent in de maand september. Voor de S&P 500 is dat een verlies van 0,5 procent. En in Europa daalde de MSCI Europe-index vanaf 1969 in september met gemiddeld maar liefst 1,7 procent, zo schreef Corné van Zeijl vorig jaar al in een column voor het FD.

Van Zeijl berekende de kans op aandelenverlies in september op 57,4 procent, terwijl dat voor de overige elf maanden gemiddeld 36,3 procent is, zo schrijft IEXProfs.

Tijden veranderen

Pas de laatste 20 jaar heeft september zijn roep als slechtste maand van het jaar enigszins verloren. Voor de Dow waren in deze periode januari, juni en augustus net iets slechter. En de laatste acht jaar springt opeens februari eruit als een slechte maand, zo blijkt uit cijfers van Ed Yardeni.

Wat kan de oorzaak zijn voor de slechte gang van aandelenzaken in september? En: moeten beleggers daarom nu verkopen? Mark Hulbert, columnist bij Marketwatch, zou dat onverstandig vinden.

Hij kent de verschillende verklaringen voor de slechte septembermaand, maar vindt ze geen van allen overtuigend. Ze zijn er met de haren bijgetrokken, oordeelt hij. Wat denkt u?

Vier mogelijke verklaringen

1. Vakantie is duur. Beleggers zijn na thuiskomst geneigd meer te verkopen dan te kopen.

2. Na Labour Day - in de VS op 3 september - gaan de volumes op de beurs doorgaans wat omhoog. Dat kan samen met punt 1 voor een bearish stemming zorgen.

3. Veel beleggingsfondsen hebben een gebroken boekjaar dat eindigt op 30 september. September is dus een goed moment voor window dressing, waarbij de slechtst presterende aandelen worden verwijderd uit de portefeuille om een beter beeld af te geven naar beleggers.

4. September is een dure maand voor veel mensen als de kinderen weer naar school gaan. Tijd om winst te nemen en afscheid te nemen van wat aandelen om zo de cashpositie aan te vullen.

Gokken

Volgens Hulbert snijden de verklaringen weinig hout. Window dressing kan bijvoorbeeld ook positief uitwerken als beleggingsfondsen nog snel een paar van de winnaars van het voorbije jaar toevoegen aan de portefeuille. Bovendien vindt ook aan het einde van het jaar window dressing plaats terwijl december niet geldt als slechte maand.

Hij ontkent niet dat er op basis van de statieken wat valt te zeggen voor beleggersvoorzichtigheid in september, maar dat is alleen een aanrader als er elk jaar sprake is van septembernarigheid en dat is niet zo.

Hulbert vergelijkt het met roulette. Gemiddeld is september weliswaar een slechte maand, maar er is ook een statistische kans van 42 procent dat de koersen stijgen. Die kans is bijna evenveel als bij roulette inzetten op rood of zwart. Gokken dus, en dat is niet iets wat beleggers moeten doen, aldus Hulbert.