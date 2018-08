Drie sectoren die de volgende stierenmarkt zullen aandrijven

Beleggingssite TheStreet zette op een rij welke sectoren het voortouw zullen nemen bij de voortzetting van de stijging van de markt.

Vorig jaar leverde de Amerikaanse aandelenmarkt een indrukwekkend rendement op van 21 procent. Ondanks dat de markt dit jaar werd getroffen door een marktcorrectie in februari en de vrees voor handelsoorlog wisten de aandelenkoersen nog steeds te stijgen.

De S&P 500 is dit jaar met 6,71 procent gestegen. Dat is iets lager dan het historisch gemiddelde rendement. Sommigen voorspellen echter dat de stemming snel zal omslaan, maar tot nu toe hebben de stieren het gelijk aan hun zijde.

"Als je denkt dat we in het midden van de cyclus zitten en er nog steeds meer stoom op de markt is, dan kunnen industrials en IT de sectoren zijn die de leiding nemen", zei Mike Loewengart, investeringsstrateeg bij E*Trade. Blackstone vice-voorzitter Byron Wien liet weten dat de stierenmarkt pas in de vijfde inning is.

Grondstoffen

De importtarieven van president Trump en de angst voor een volwaardige handelsoorlog met buitenlandse handelspartners, zouden een wind in de rug kunnen zijn voor binnenlandse grondstoffen en industriële bedrijven.

"Door de handelsspanningen en een grotere 'America-first'-focus kijken producenten en consumenten vooral in eigen land naar goederen en diensten", zei Loewengart. "De groeiende vraag naar Amerikaanse grondstoffen, zoals hout en gereedschappen, zal deze sector vooruit helpen."

Cyclische consumentengoederen

Als de loongroei en de sterke werkgelegenheidscijfers deel uitmaken van een sterker en breder economisch groeiverhaal, kunnen cyclische consumentenspelers daarvan profiteren.

"De cyclische consumentenbedrijven zouden het goed moeten doen als we loongroei zien en meer uitgeven", aldus Loewengart. "De waarderingen voor de sector zijn redelijk, maar liggen in lijn of boven de bredere markt."

Koffieketen Starbucks heeft een koers-winstverhouding van 16,4 keer de gerapporteerde winst. De koers-winstverhouding van hamburgerketen McDonald's bedraagt 20,92, tegen een koers-winstverhouding van 24,75 keer voor de S&P 500.

"Zorg dat je in consumentengoederen zit omdat het loonverhaal redelijk goed is", zei Chris Wolfe, Chief Investment Officer van First Republic Wealth Management.

FAANG

De zogenoemde FAANG-groep blijft volgens Loewangart veerkracht vertonen, ondanks de recente problemen in de sector. Alle bedrijven in de groep, die bestaat uit Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google, zijn groot, winstgevend en innovatief.

Morgan Stanley ondersteunt het optimisme van Loewengart over de FAANG-aandelen. Uit een rapport van de bank bleek dat de gemiddelde blootstelling aan grote technologieaandelen onder institutionele beleggers met 17 basispunten is gestegen in het tweede kwartaal. Vooral Apple, Amazon, Facebook en Alphabet, het moederbedrijf van Google, werden aan de portefeuilles toegevoegd.

Volgens Morgan Stanley hebben beleggers vooral hoge verwachtingen van de dienstenactiviteiten van Apple, die momenteel nog in de kinderschoenen staan en een hoge groei laten zien. Ook het feit dat Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett, Apple-aandelen blijft kopen zorgt voor steun. Ook Facebook is volgens Morgan Stanley nog altijd een koopwaardig aandeel.