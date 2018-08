Franse beurs klaar voor 'gouden decennium'

Terwijl het Verenigd Koninkrijk blijft worstelen met de gevolgen van het referendum om de Europese Unie te verlaten, Italië belast is met een zware schuldenlast en Duitsland worstelt met interne politieke strubbelingen, wordt Frankrijk gezien als een oase van relatieve stabiliteit. Het kan daarmee in de komende jaren zijn buurlanden voorbij streven.

Gouden decennium

"Ik geloof dat Frankrijk klaar is voor een gouden decennium", zei Holger Schmieding, hoofdeconoom bij Berenberg. "Duitsland heeft er net een achter de rug en nu is het de beurt aan Frankrijk", citeert Marketwatch.

Schmieding noemde de verkiezingsoverwinning in 2017 van president Emmanuel Macron als de belangrijkste katalysator voor zijn optimisme, en zei dat de hervormingen die Macron heeft doorgevoerd, met name op de arbeidsmarkt, maar ook met betrekking tot belastingen, de basis leggen voor een versnelling van de economische groei.

Hij voegde eraan toe dat het land waarschijnlijk zal groeien als zakencentrum omdat het goedkoper is dan andere grote Europese steden en omdat bedrijven Londen zouden kunnen gaan vermijden vanwege de onzekerheid rond de Brexit.

Beste land ter wereld

Het optimisme is vooral gericht op de langere termijn, aangezien het Europese continent een bescheiden groeivertraging kent. Volgens FactSet zal de economische groei in de eurozone dit jaar naar verwachting op 2,2 procent uitkomen, en vervolgens vertragen tot 1,9 procent in 2019. Voor Frankrijk neemt de groei af van 2,1 procent dit jaar naar 1,8 procent volgend jaar.

Volgens Vincent Deluard, macrostrateeg bij INTL FCStone, is Frankrijk desondanks 'het beste land ter wereld'. "Frankrijk bevindt zich in een zeer benijdenswaardige positie in vergelijking met zijn belangrijkste Europese collega's", aldus Deluard.

"De demografie is veel sterker dan die van Duitsland of Italië. Het politieke systeem is veel beter aangepast aan de nieuwe ideologische breuklijnen dan die van Groot-Brittannië. Het gevoel van nationale eenheid is veel sterker dan dat van Spanje. De in eigen land georiënteerde, diensteneconomie is veerkrachtiger dan de Duitse exportmachine in het tijdperk van handelsoorlogen."

Goedkope Franse banken

Deluard voegde eraan toe dat de Franse aandelenmarkt aantrekkelijk gewaardeerd lijkt in vergelijking met Europa als geheel. De toekomstige koers-winstverhouding van MSCI France Index bedraagt van ongeveer 15,1. Dat is iets meer dan de 14,6 van de MSCI Europe Index. Maar Franse aandelen zijn volgens de strateeg goedkoper op een koers-boekwaardeverhouding, voornamelijk vanwege het grote aandeel van relatief goedkope banken in de index.

De meest populaire manier voor beleggers om exposure aan een land te krijgen, is via een exchange traded fonds (ETF) die de aandelenmarkt van het land volgt. Voor Frankrijk zijn er twee primaire producten. De iShares MSCI France ETF, met ongeveer 940 miljoen dollar aan activa, en de veel kleinere Franklin FTSE France ETF, met minder dan 3 miljoen dollar aan activa.

Het Franklin-fonds, dat een andere index volgt dan de iShares MSCI France ETF, wordt veel minder verhandeld en is goedkoper. De iShares MSCI France ETF zag dit jaar tot nu toe ongeveer 242,8 miljoen dollar toestromen. De instroom vond plaats tegen een achtergrond van lauwe prestaties. Het iShares-fonds is in 2018 met 0,5 procent gedaald, terwijl het Franklin-fonds met 2,1 procent is gezakt. De CAC40-Index is dit jaar met 2 procent gestegen en bereikte in mei het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

Voorkeur voor bouw- en vastgoedsector

Schmieding van Berenberg beveelt de Franse ETF's aan als een manier om exposure te krijgen aan het land maar waarschuwt wel dat, hoewel dergelijke producten uitsluitend Franse bedrijven bevatten, de grootste bedrijven internationaal actief zijn. Dit betekent dat ze geen meerderheid van hun inkomsten uit binnenlandse bronnen verkrijgen. Zo behalen de Franse bedrijven in het iShares-fonds, volgens gegevens van FactSet, slechts 21,3 procent van de inkomsten in Frankrijk.

De econoom van Berenberg gaf geen specifieke aanbevelingen voor aandelen, maar zei wel dat hij de voorkeur zou geven aan bedrijven in de bouw- of vastgoedsector.

Ook Deluard stelde dat Franse vastgoedinvesteringen een investeringsoptie vormen naast het kopen van een ETF, hoewel hij zich wel zorgen maakt over de invloed die de stijgende rentevoeten zullen hebben op de sector. Een positie in de Franse banken, die volgens hem goedkoop gewaardeerd zijn en een positieve rentegevoeligheid bieden, is ook een goede manier om te profiteren van de renaissance van het land.