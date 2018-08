Beleggersvertrouwen herstelt van dip

Het beleggersvertrouwen stijgt deze maand licht, zo blijkt uit het laatste onderzoek van de ING BeleggersBarometer. Beleggers zagen de waarde van hun eigen portefeuille in de afgelopen tijd stijgen en verwachten dat deze stijging de komende maanden doorzet.

Het overgrote deel van de Nederlandse beleggers (68 procent) oordeelt dat de Nederlandse economische situatie de afgelopen drie maanden in de lift zat. De positieve economische voorzichten vertalen zich ook in hogere verwachtingen van de beurs.

Beleggers verwachten dat de AEX in november 2018 op 561 punten zal staan. Dit is veel hoger dan vorige maand, toen beleggers over drie maanden slechts een stand van 528 voorspelden.

Geld over

Ruim een derde van de beleggers (37 procent) verwacht komende tijd geld over te houden om te beleggen. Dit zal dan vooral besteed worden aan beleggingsfondsen. Vier op de tien beleggers (39 procent) zegt geen geld over te houden om aan te wenden voor beleggingen.

Nathan Levy, Investment Manager van het ING Investment Office: “Na het bekend worden van de redelijke kwartaalcijfers van AEX-bedrijven is het positieve sentiment onder beleggers begrijpelijk, ondanks het mogelijke effect van bijvoorbeeld de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China. Ook zou je inmiddels verwachten dat beleggers weer wat voorzichtiger zijn met de geopolitieke ontwikkelingen die recent opspelen, zoals in Turkije.”

Rol van duurzaamheid

Met de bizarre reeks van 61 dagen boven de 20 graden deze zomer, zou klimaatverandering niet meer te ontkennen moeten zijn. Toch ontkent 15 procent van de beleggers dat de mens van invloed is op de klimaatverandering. 80 procent van de beleggers is er gelukkig wel van overtuigd.

Een deel van de beleggers (13 procent) reageert op de warmte door te beleggen in bedrijven die zomerse producten produceren, zoals ijsjes van Unilever of Heineken bier. Voor ruim de helft van de beleggers (57 procent) speelt duurzaamheid geen rol in hun keuze voor aandelen of fondsen.

Een groot deel (51 procent) geeft aan niet bewust te beleggen in bedrijven met een duurzaam karakter. Toch geven beleggers wel aan dat ze bereid zijn om (in beperkte mate) aan rendement in te leveren als ze kiezen voor duurzame beleggingen (56 procent).

Rapportcijfer Rutte III

Tweede Kamer en kabinet zijn na een paar maanden politieke rust bijna terug van zomerreces. Rutte III scoort gemiddeld een magere 5,9 voor het gevoerde sociaaleconomische beleid volgens de Nederlandse belegger.

Volgens ruim een derde (35 procent) doet de Nederlandse overheid genoeg om economische groei te creëren. De meeste beleggers (20 procent) zouden bij nieuwe verkiezingen op de VVD stemmen. Het minst populair zijn SP (4 procent) en PvdA (4 procent).