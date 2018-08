7 factoren die een beurscrash kunnen veroorzaken

Nu de Amerikaanse aandelenmarkt in de langste stierenmarkt ooit zit, zoeken doemdenkers tekenen van een achterstallige economische neergang. USNews zette zeven waarschuwingssignalen op een rij die de stierenmarkt in een berenmarkt kan veranderen.

1. Federal Reserve overspeelt zijn hand

Na vijf renteverhogingen sinds 2017 verwacht Charles Evans, president van de Federal Reserve Bank of Chicago, nog een aantal renteverhoging, omdat de hogere rentetarieven tot nu toe niet de economische groei of de creatie van inflatie lijken te vertragen.

Maar één misstap van de centrale bank kan leiden tot een crash als "de Fed een fout maakt en de rente te vaak verhoogt of aangeeft dat ze het tempo en de omvang van de stijgingen gaan opschroeven", zegt Scott Wren, senior aandelenstrateeg bij Wells Fargo Investment Institute.

2. Handelsoorlogen crashen de beurs

Het handelsconflict kan verder escaleren. Om onevenwichtigheden in de handel te herstellen, stelt president Donald Trump hoge tarieven vast aan China en andere handelspartners. China heeft echter wraak genomen met tarieven op veel Amerikaanse goederen. Tot nu toe blijft de economie groeien, maar als Trump de tarievenstrijd zou laten escaleren tot een volwaardige wereldwijde handelsoorlog, zou de aandelenmarkt kunnen instorten, waarschuwt Benjamin C. Halliburton, chief investment officer bij Tradition Capital Management.

3. Internationale schuld wordt een crisis

Nu Turkije in de greep is van een financiële crisis en de dollar sterker wordt ten opzichte van de Turkse lira, wordt het moeilijker om de Turkse schuld in dollars terug te betalen. Als aanvulling op het probleem bevindt de Turkse lira zich in een diepe spiraal. Griekenland, Italië, Spanje en andere Europese landen zitten eveneens nog altijd diep in de schulden.

Ondanks de sterkere balansen van banken is er geen enkele zekerheid dat een nieuwe wereldwijde schuldencrisis niet de volgende beurscrash zal veroorzaken. "Na meer dan een decennium van voortbouwen op goedkope buitenlandse schulden, krijgen we een keer de rekening gepresenteerd", zegt Joel A. Larsen, directeur bij Navion Financial Advisors.

4. Het ontstaan van een autoleningencrisis

In augustus 2017 meldde Equifax dat leningen aan consumenten met lage kredietscores vaker niet worden terugbetaald en dat het percentage wanbetalingen vergelijkbaar is met dat van 2007. Deze kredietnemers hebben minder opties dan degenen met hogere kredietscores, en worden dus gedwongen om hogere rentetarieven te betalen.

Mocht de arbeidsmarkt verslechteren en het percentage wanbetalingen van deze autoleningen toenemen, dan volgt er mogelijk een nieuwe beurscrash in de Verenigde Staten. Deze leningen worden immers ook gesecuritiseerd of gebundeld en als beleggingen aan investeerders doorverkocht.

5. Een herhaling van de bankencrisis van 2008

Scott Thompson, president van Thompson Wealth Advisors, voorspelt dat de recentelijk ingevoerde lossere bankregels de volgende marktcrash zullen veroorzaken. Hij beweert dat 16 van de 39 grote belangrijke financiële instellingen dalende aandelenkoersen hebben, ondanks stijgende rentetarieven die doorgaans gunstig zijn voor banken.

"Zijn er slechte leningen waar we ons niet bewust van zijn, zijn de banken weer betrokken bij handel in derivaten die buiten de boeken worden gehouden? Er is een groot probleem dat opdoemt waar niemand het over heeft", waarschuwde Thompson.

6. Een vertraging van de economische groei

In het tweede kwartaal van 2018 groeide het binnenlands bruto product (bbp) van de VS met 4,1 procent en de economische groei zal naar verwachting het jaar afsluiten met een respectabele 2,9 procent. De aandelenmarkt is geprijsd voor aanhoudende economische expansie en welvaart. De huidige koers-winstverhouding van de S&P 500 ligt met 26,64 ruim boven het gemiddelde van 15,72.

Zolang de economische groei aanhoudt en er geen andere verrassingen op de markten komen, kan de groei doorzetten. Maar als de economische groei stilvalt, de werkloosheid uit de hand loopt, de bedrijfswinsten dalen of de inflatie explodeert, kan een crash om de hoek liggen.

7. Politieke verdeeldheid in VS wordt te groot

Het politieke klimaat in de VS kent een ongekende verdeeldheid. Het Mueller-onderzoek naar mogelijke Russische samenspanning bij de verkiezingen van 2016 werpt een schaduw over het bestuur van president Trump en vergroot de kans op mogelijke afzettingshoorzittingen - een stressvolle nationale situatie die het economische optimisme zou kunnen dwarsbomen.

En vergeet niet dat de tussentijdse verkiezingen in 2018 mogelijk kunnen leiden tot een Democratische meerderheid in het Congres. Dat zal waarschijnlijk zorgen voor een vertraging van de plannen van Trump om de regels te versoepelen, waardoor het sentiment op Wall Street kan verslechteren.