5 redenen om optimistisch te zijn over opkomende markten

Na een aantal mooie jaren voor opkomende landen, hebben ze het in het eerste halfjaar van 2018 behoorlijk lastig gehad. Zo stonden beleggers vooral stil bij negatieve factoren zoals de stijgende Amerikaanse rentevoeten, een sterke Amerikaanse dollar en de handelsoorlog. Factoren die volgens Sehgal in sommige gevallen overdreven worden.

"We erkennen dat een klimaat van stijgende Amerikaanse rentevoeten en een aantrekkende Amerikaanse dollar, die weliswaar aangeven dat de Amerikaanse economie sterk is, een invloed kunnen uitoefenen op de opkomende landen."

"Hoewel een sterke Amerikaanse economie goed nieuws is voor de wereldeconomie (inclusief de opkomende landen) kunnen hogere rentevoeten ervoor zorgen dat ontleners meer moeten betalen voor hun externe schulden. Daardoor is het mogelijk dat lokale valuta's onder druk komen te staan omdat het afbetalen van schulden die werden aangegaan in dollars moeilijker wordt. En dat is precies wat er is gebeurd."

Ondergewaardeerde valuta's

Dit jaar stroomde er behoorlijk wat kapitaal weg uit aandelen van opkomende markten en bepaalde valuta's zijn dusdanig verzwakt dat ze op dit moment ondergewaardeerd lijken tegenover de Amerikaanse dollar, stelt Sehgal.

Hoewel sommige landen het nieuws blijven domineren met hun financiële toestand, benadrukt de senior managing director dat "hun omvang vrij beperkt is in het kader van de ruimere activacategorie van de opkomende landen". Daarbij is Turkije goed voor amper 2 procent van de MSCI Emerging Markets Index, Pakistan voor 0,5 procent en zit Argentinië zelfs helemaal nog niet in de index.

Overdreven pessimisme

De markten overdrijven dan ook wel eens waar het aankomt op pessimisme. "We zagen dit ook al in 2013, toen de Amerikaanse Federal Reserve aankondigde dat ze zou beginnen met de tapering van haar QE-programma, en opnieuw in 2015, toen de verstrakking begon. Het sentiment tegenover de opkomende landen was negatief. Hoewel het klopt dat sommige economieën kwetsbaar waren, hielden de markten in sommige gevallen rekening met crisisniveaus. De valuta's werden ondergewaardeerd en toen de crisis zich niet voordeed, zagen we een herstelbeweging."

Over de recente dollarsterkte zegt Sehgal: "De risicoaversie op korte termijn en een lichte stijging van de renteverwachtingen hebben bijgedragen tot de recente dollarsterkte, maar het valt nog af te wachten of deze duurzaam is."

Amerikaanse handelsheffingen

Naast de rentevoeten en de dollar maken beleggers zich dit jaar ook zorgen om de invloed van de Amerikaanse handelsheffingen. Zo heeft China veel Amerikaanse heffingen moeten slikken, maar het land is een groot tegengewicht geworden voor de VS als het gaat om het volume en de waarde van de handel in Azië en opkomende markten in het algemeen.

"China is namelijk de grootste exportmarkt voor een heel aantal landen en wil de handelsrelaties buiten de Verenigde Staten versterken. Als reactie op de Amerikaanse heffingen heeft China een aantal heffingen op geïmporteerde goederen van verschillende landen in de regio verminderd of geschrapt, denk maar aan Zuid-Korea, India, Bangladesh, Laos en Zuid-Korea. Hierdoor kunnen deze landen de handelsoorlog met de VS doorstaan."

Sehgal ziet echter ook heel wat redenen om optimistisch te zijn over opkomende markten als geheel. Hij noemt er vijf:

1. Bruto binnenlands product

Het bruto binnenlands product van opkomende landen is veel sneller gegroeid dan dat van heel wat ontwikkelde landen. Een trend die al veel jaren aan de gang is, maar naar verwachting niet zal keren.

2. Cashflowgeneratie

De cashflowgeneratie is aanzienlijk versneld. Dat in combinatie met een verbeterde discipline qua kapitaalallocatie heeft hogere rendementen voor aandeelhouders tot gevolg gehad. Ook zijn de schulden op de bedrijfsbalansen hierdoor afgebouwd.

3. Winstgroei

"Ook de winstgroei is op peil gebleven en zonder belastingverlagingen geeft dit tijdelijk een boost aan de cijfers ten opzichte van de Verenigde Staten. We hebben gezien dat factoren die eerder op het binnenland gericht zijn, zoals technologie en consumptiegedrag in de opkomende landen, op lange termijn belangrijker zijn geworden. Ondanks dit goede nieuws zijn de aandelenkoersen nog goedkoper geworden."

4. Tekorten lopende rekening verbeterd

Sehgal stelt vast dat de tekorten op de lopende rekening van heel wat opkomende markten zijn verbeterd. "Door de band genomen zien we een overschot. Een enorme verandering ten opzichte van de taper tantrum van 2013."

5. Uitstaande schulden

Het grootste gedeelte van de uitstaande schulden van opkomende landen wordt op dit moment uitgedrukt in lokale valuta en niet in Amerikaanse dollar. Dat is een grote verandering ten opzichte van vorige decennia. Samen met vlottende wisselkoerssystemen zorgt dit voor een lagere negatieve impact van stijgende Amerikaanse rentevoeten.

"Dus hoewel de markten momenteel rekening houden met angst en onzekerheid, denken we dat heel wat opkomende economieën veel gezonder zijn dan tijdens voorgaande correctiefasen."