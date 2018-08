'Amerikaanse aandelen blijven niet beter presteren'

Dat meldt Bloomberg naar aanleiding van een rapport van JPMorgan Chase. "Opkomende markten en waarde-activa zullen een rally laten zien en de recente kracht van de dollar zal waarschijnlijk afnemen, terwijl Amerikaanse aandelen blijven stijgen, maar achterlopen op andere markten", aldus de strategen Marko Kolanovic en Bram Kaplan van de Amerikaanse bank.

Een alternatief scenario van dollarsterkte en afnemende Amerikaanse aandelen is, hoewel mogelijk, volgens hen minder waarschijnlijk.

Goedkope waarderingen buiten VS

"De meer waarschijnlijke uitkomst is een risk on-convergentie, gezien de behoorlijke wereldwijde groei, goedkopere waarderingen buiten de VS, een voortzetting van de terugkoop van Amerikaanse aandelen, verhoogde kritiek op renteverhogingen en een sterke dollar door de Amerikaanse overheid, nieuwe stimulerende maatregelen in China en lopende onderhandelingen om de handelsoorlog op te lossen."

Dit zou volgens de strategen "verder kunnen worden aangewakkerd door een slechte liquiditeit en de afwikkeling van shortposities in valuta, metalen, aandelen uit opkomende markten en Chinese aandelen".

Een combinatie van een robuuste binnenlandse economie, een bloeiende technologiesector en een sterke dollar heeft de aantrekkingskracht van Amerikaanse aandelen versterkt in een tijd waarin andere markten in de wereld achterblijven. De Bloomberg World Index is dit jaar met 1,4 procent gedaald, vergeleken met een winst van 7,1 procent voor de S&P 500-index, die flirt met een nieuw recordniveau.

Geen escalatie

Hoewel het alternatieve convergentiescenario met een risk off-houding onder beleggers niet moet worden verworpen, waarbij het vastlopen van de handelsbesprekingen met China en een aanhoudende dollarrally als aanjagers worden gezien, zal een escalatie volgens de JPMorgan-strategen waarschijnlijk worden voorkomen.

China en de VS hervatten deze week de handelsbesprekingen. Beide partijen hebben niet veel details gegeven en economen twijfelen of er iets concreets kan worden bereikt in deze onderhandelingen op het middenkaderniveau.

"Voor nu is het risico dat we de piek in de verschillen tussen Amerikaanse aandelen en de rest van de wereld hebben gezien. Aangezien dit zeer zeldzaam is en dit nog nooit is gebeurd voor zowel Europa als Azië, suggereert het volgens ons dat dit een marktvoorwaarde is die niet zal aanhouden. Met andere woorden, iets zal moeten geven", aldus de strategen.