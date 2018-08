'Beleggen in smallcaps juist nu interessant'

Dat stelt Chuck Royce, chairman en portfoliomanager bij Royce&Associates, een tak van Legg Mason. In een note leggen hij en drie van zijn collega's uit waarom Amerikaanse smallcaps nog altijd interessant zijn voor beleggers.

"Ik denk dat beleggers te veel belang hechten aan het nieuws van de dag", stelt Royce. "Noord-Korea, importtarieven, Brexit enzovoorts, zijn belangrijke nieuwsitems. Zoals we weten, bleven de markten het goed doen toen het nieuws opborrelde. Het moeilijkste voor beleggers is geïnvesteerd te blijven en een visie op langere termijn te hebben."

Volgens Royce komt het er uiteindelijk voor beleggers op neer om een obsessie met het nieuws van de dag te vermijden. Volgens hem waarderen de meeste beleggers de grote kansen die het smallcapspectrum biedt niet. Ze associëren smallcaps volgens hem met probleembedrijven.

There is no alternative

Volgens collega Steve McBoyle, portfoliomanager, is het daarnaast tijd dat er afgerekend wordt met TINA (there is no alternative). "Ik denk dat we op een punt aanbeland zijn waar de spreads tussen het rendement van cash versus aandelen zo geëvolueerd is dat het gedrag van beleggers mogelijk anders georiënteerd zal worden. Natuurlijk, naarmate de spread toeneemt, vormt die een tegenwind voor aandelen. Dit is veeleer een commentaar op de bredere aandelenmarkt, met name largecaps."

Francis Gannon, Co-Chief Investment Officer en managing director, is van mening dat beleggers teveel focussen op grote uitdagingen en smallcaps daarom links laten liggen. Een van de dingen die beleggers echter niet incalculeren is de deregulering van de Amerikaanse financiële markt en wat voor effect dit zal hebben op smallcapbedrijven.

Profiteren van deregulering

"Deregulering typeert, tenminste momenteel, de huidige regering van de VS. En het is iets wat veel bedrijven op verschillende manieren zal beïnvloeden. De afgelopen weken waren de stresstest voor grote banken daarvan het bewijs. We denken dat er minder regulering komt en dat dit sommige industriële en materiaalbedrijven zal helpen. Dit zal allemaal langetermijneffecten hebben op deze bedrijven, iets wat de markt zich nog niet realiseert."

Tot slot wordt door beleggers geen rekening gehouden met de midterm-verkiezingen, denkt Jay Kaplan, portfoliomanager bij Principal. "Het lawaai rond de handelstarieven is zo luid dat het de aandacht afleidt. Als de focus naar de midterm verkiezingen verschuift, dan keert de volatiliteit terug. En hoe spannender de uitslag wordt, des te interessanter worden de markten."