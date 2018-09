Waarom de stierenmarkt nog niet over is

De reis van de huidige langdurige stierenmarkt is wellicht nog niet afgelopen. Dat meldt Marktetwatch op basis van een rapport van Bank of America Merrill Lynch. Volgens analisten van de bank wijst de recente rally eerder op een rotatie in de markt dan op een markttop.

De aandelenmarkt is ondanks de handelsvrees en de valutacrisis van Turkije in de doorgaans zwakke beursmaand augustus gestegen. De drie grote Amerikaanse indexen zijn tot nu toe meer dan 1 procent geklommen en de markt maakt zich volgens sommige maatstaven op voor de langste stierenmarkt ooit.

Nervositeit

De aanhoudende opmars heeft echter tot enige nervositeit geleid over de vraag of het opwaartse momentum van de markt, dat de belangrijke benchmarks naar recordhoogtes heeft gestuwd, op het punt staat te verdwijnen. Stephen Suttmeier, technisch analist bij Bank of America Merrill Lynch, is echter een van degenen die optimistisch blijven over de vooruitzichten van de markt.

Volgens Suttmeier geeft de kracht in de breedte van de markt, zoals gemeten door een recordhoogte in de NYSE Composite Advance-Decline-lijn van de S&P 500 vorige week, aan dat aandelen nog een lange weg te gaan hebben voordat ze een muur raken.

"Dit suggereert marktrotatie en geen markttop", zei Suttmeier. "Gezien het debat over de groei van de top in verhouding tot de waarde, vinden we het interessant dat de A-D-lijn voor zowel de Russell 1000 Growth en de Russell 1000 Value afgelopen week nieuwe hoogtepunten heeft bereikt."

Gezonde stierenmarkt

Suttmeier verwijst naar de zeer populaire, en tot op heden lucratieve, beleggingsstrategie die zich concentreert op op groei gerichte aandelen in plaats van aandelen die als relatieve koopjes worden beschouwd. Sinds maart 2009, wat voor velen als het begin van de huidige stierenmarkt wordt gezien, steeg de iShares Russell 1000 Growth ETF met 329 procent, terwijl de iShares Russell 1000 Value ETF met 215 procent klom, volgens gegevens van FactSet.

De zogenoemde Dow Theory, die stelt dat sterkte in zowel de Dow Jones-index als de Dow Jones Transportation Average ook sterkte voor de gehele markt betekent, suggereert eveneens dat de stierenmarkt ondanks zijn lange looptijd, gezond en stevig is.

Nieuwe hoogtepunten

"De Dow Theory bevestigde het koopsignaal afgelopen vrijdag met nieuwe hoogtepunten voor zowel de Dow Jones-index als de Dow Transports na de dieptepunten van februari, april en juni", aldus Suttmeier.

De volatiliteitssituatie is ook bemoedigend. De verhouding van de Cboe 3-Month Volatility Index en de Cboe Volatility Index blijft op 1,10, wat volgens de technisch analist als een belangrijke ondersteuning dient. Zolang deze verhouding boven de 1,10 blijft, zal de S&P 500 waarschijnlijk in staat zijn om boven de 2.800 punten te handelen en mogelijk nieuwe hoogtepunten te testen.

Relatieve kracht

De relatieve kracht van de Amerikaanse markt ten opzichte van de rest van de wereld is een ander bemoedigend signaal. In eerdere situaties, toen de mondiale breedte verzwakte, had de Amerikaanse beurs de neiging beter te presteren dan buitenlandse markten.

Vooruitkijkend stelt de technisch analist dat het vermogen om onderliggende steun te vinden of kopers aan te trekken tussen het niveau van 2.831 tot 2.827 punten, zal bepalen of de S&P 500 in 2019 het niveau van 3.000 punten zal kunnen testen.

Daarnaast merkt Suttmeier op dat geen van de sentimentsbarometers van Bank of America Merrill Lynch, zoals de Bull & Bear-indicator en de Sell Side indicator, tot nu toe wijst op een top in de markt.