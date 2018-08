Topanalist beveelt deze vier bankaandelen aan

Een van de beste analisten van Wall Street zet dan ook vier bankaandelen in de schijnwerpers, meldt TheStreet.

Analist Marty Mosby van Vining Sparks, die volgens TipRanks op de 22ste plaats staat van meer dan 4.800 analisten, is gespecialiseerd in de financiële sector en heeft een slagingspercentage van 76 procent met zijn adviezen.

JPMorgan Chase

JP Morgan Chase is de grootste bank in de Verenigde Staten gemeten naar activa. De bankgigant heeft een marktkapitalisatie van 388,9 miljard dollar en de aandelen zijn dit jaar bijna 9 procent gestegen.

Niet alleen is Mosby positief over het aandeel, hij noemt de bank ook een 'Strong Buy'. De analist hanteert een koersdoel van 125 dollar, wat betekent dat hij het aandeel met nog eens 8 procent ziet stijgen. Mosby behaalde met zijn adviezen voor de bank een gemiddeld rendement van 21,9 procent. JPMorgan ontving in de afgelopen tijd vier koopadviezen van de topanalisten van Wall Street. Het gemiddelde koersdoel van 122,29 dollar biedt een opwaarts potentieel van bijna 6 procent.

Zions Bancorp

Zions Bancorp uit Salt Lake City heeft een marktkapitalisatie van 10,3 miljard dollar. Vorig jaar had het bedrijf meer dan 10.000 werknemers in dienst. In het tweede kwartaal versterkte investeringsbedrijf Cambridge Financial Group zijn positie in Zion met 7,5 procent.

Mosby heeft Zion op een koopadvies staan met een koersdoel van 63 dollar. Hij voorziet daarmee een rendement van bijna 19 procent ten opzichte van het huidige niveau. Ook andere topanalisten zijn positief over Zion. De bank kreeg de afgelopen drie maanden negen koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel van 59,70 dollar biedt een rendementspotentieel van bijna 13 procent.

State Street Corp

Het in Boston gevestigde State Street Corp heeft 30.000 werknemers en beheerde vorig jaar 238,4 miljard dollar aan activa. De bank heeft een marktkapitalisatie 31,5 miljard dollar. Mosby herhaalde onlangs zijn koopadvies voor State Street met een koersdoel van 115 dollar, ofwel een opwaarts potentieel van 38 procent.

Het aandeel kampte volgens Mosby in de eerste jaarhelft "met wat tijdelijke tegenwind". State Street is bezig om de overname van Charles River System af te ronden en de kapitaalniveaus op te bouwen. De impact van deze tegenwind is volgens de topanalist inmiddels ingeprijsd.

State Street ontving in de laatste drie maanden twee koopadviezen van topanalisten. Het gemiddelde koersdoel van 104,20 dollar biedt een opwaarts potentieel van 20 procent.

Citizens Financial

Citizens Financial kende een verbazingwekkende start van 2018. In de eerste helft van het jaar is het aandeel met bijna 16 procent gestegen. En wat Mosby betreft, zit er nog veel meer in het vat voor de bank.

De analist bevestigde onlangs zijn koopadvies voor Citizens Financial. Zijn koersdoel van 53 dollar biedt een opwaarts potentieel van 31 procent. De bank ontving in de afgelopen drie maanden zes koopadviezen van topanalisten. Het gemiddelde koersdoel van 47,57 dollar weerspiegelt het optimisme met een rendementspotentieel van 18 procent.