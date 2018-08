Dividenduitkeringen op recordhoogte

De uitkeringen stegen in vrijwel elke regio ter wereld. In twaalf landen werd het record verbroken, onder andere in Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten.

De Janus Henderson Global Dividend Index sloot het kwartaal op een recordniveau van 182. Dit betekent dat wereldwijd het dividend met meer dan viervijfde is gestegen sinds 2009.

Europa

Hoewel valuta-effecten het resultaat versterkten, stegen de wereldwijde uitkeringen onderliggend, volgens de maatstaf die Janus Henderson hanteert voor de belangrijkste trends, met 9,5 procent, het hoogste groeicijfer in drie jaar tijd.

Het tweede kwartaal wordt gedomineerd door Europa (zonder het Verenigd Koninkrijk), aangezien tweederde van het dividend in deze regio in die periode wordt uitgekeerd. De onderliggende groei was hier het sterkst sinds het tweede kwartaal van 2015.

Europese bedrijven keerden een recordbedrag van 176,5 miljard dollar uit, een toename van 18,7 procent jaar op jaar. Dit komt doordat de hogere bedrijfswinsten uit 2017 hun weg vonden naar het dividend.

Dividendverlagingen

Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, België, Denemarken en Ierland bereikten stuk voor stuk een nieuw record. Slechts een handjevol bedrijven verlaagde de uitkering, onder andere Deutsche Bank, EDF en Credit Suisse.

Nederland heeft weer een record gebroken, met 9,4 miljard dollar aan dividenden. Dat is een stijging van 14,2 procent.

ABN Amro, dat de marktverwachtingen overtrof met uitstekende winstcijfers voor 2017, verdubbelde bijna de uitkering op jaarbasis, en vertegenwoordigt daarmee een derde van de Nederlandse stijging. AkzoNobel leverde ook een aanzienlijke bijdrage, waardoor de eigen uitkering met de helft toenam.