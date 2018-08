'Genoeg reden tot zorg voor beurzen'

Dat stelt het multi asset team van NN Investment Partners (NN IP) vrijdag in een note.

"De problemen met de betalingsbalans en geloofwaardigheid van Turkije zijn niet wijdverspreid in de rest van de opkomende landen. Argentinië is het enige land dat ook grote onevenwichtigheden kent, maar hier heeft de regering een goede reputatie en worden er met steun van het IMF meer maatregelen genomen", vertelt Ewout van Schaick, head of multi asset bij NN IP.

Druk op aandelenmarkten

Het team wijst op verschillende factoren naast de problemen in Turkije die kunnen zorgen voor druk op de aandelenmarkten. Onder andere een minder gunstig winstmomentum en zwakke sentiments- en technische indicatoren spelen een rol. Maar ook andere geopolitieke risicofactoren, zoals het handelsbeleid en de Italiaanse begrotingsonderhandelingen, kunnen mogelijk drukken op de aandelenmarkten.

De andere opkomende landen zijn volgens Van Schaick relatief gezond en niet per se gevoelig voor de problemen in Turkije. China is volgens hem vooral van belang omdat het land er de afgelopen jaren in is geslaagd om het risico in zijn financiële systeem te verlagen. Daarbij is China nog maar net begonnen met een soepeler economisch beleid.

"Ook lijkt er een einde te zijn gekomen aan de daling van de renminbi, die de afgelopen maanden voor enige onrust op de markt zorgde. Daarmee is een negatieve factor voor opkomende valuta's verdwenen en dit kan in de komende maanden bijdragen aan een herstel van alle beleggingen in opkomende markten."

Aantrekkelijkere waarderingen

Voor de meeste opkomende markten geldt dan ook dat de fundamentals nog steeds robuust zijn en dat de correctie zal leiden tot meer aantrekkelijke waarderingen. "Obligaties van opkomende markten blijven voor de middellange termijn een aantrekkelijke belegging. De staartrisico's zijn echter wel toegenomen en we zijn op de korte termijn voorzichtig gezien de opgelopen risico's in belangrijke opkomende economieën."

NN IP heeft de aandelenweging in de mutli asset-portefeuilles verlaagd van gemiddeld overwogen naar neutraal en blijft vooralsnog licht overwogen in aandelen van opkomende markten.