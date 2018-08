Investeer als Warren Buffett met deze topaandelen

Zacks zette een aantal topaandelen op een rij waarin Buffett zijn geld stopt.

Apple

Het eerste bedrijf is Apple. Berkshire verhoogde het belang in de iPhone-maker in het tweede kwartaal met 5 procent. Het bedrijf van Buffett heeft zijn belang in Apple de afgelopen twee jaar vergroot en was per 31 maart de op een na grootste aandeelhouder van het Amerikaanse technologieconcern - met een belang van 4,96 procent.

Buffett vermeed jarenlang de technologiesector, maar begon in 2017 fors te investeren in Apple. In het tweede kwartaal kocht Berkshire er 12,4 miljoen aandelen Apple bij, waarmee het totale belang opliep tot 46,6 miljard dollar per eind juni.

De beursgoeroe heeft vertrouwen in Apple omdat het bedrijf zijn activiteiten en op de consument gerichte technologische producten goed begrijpt. Bovendien zag Berkshire dat Apple een uiterst succesvol bedrijf runde. "Als je naar Apple kijkt, denk ik dat het bijna twee keer zo veel verdient als het op een na meest winstgevende bedrijf in de Verenigde Staten", zei Buffett in mei.

Het aandeel Apple is sinds begin 2017 met ongeveer 80 procent gestegen. Vooruitblikkend, wordt verwacht dat de inkomsten in het vierde kwartaal van Apple met bijna 16 procent zullen stijgen tot 60,98 miljard dollar.

Goldman Sachs

Het tweede Buffett-aandeel is Goldman Sachs. Berkshire kocht in het afgelopen kwartaal ook meer aandelen van de Amerikaanse bank, terwijl het ongeveer 1 procent van zijn aandelen van Wells Fargo verkocht. Berkshire voegde 2,3 miljoen aandelen Goldman Sachs toe en verkocht 4,5 miljoen aandelen van de omstreden bank Wells Fargo.

Buffett heeft vertrouwen in Goldman Sachs en het lijkt erop dat dit vertrouwen meer dan gerechtvaardigd is. De bank zal naar verwachting de omzet over het hele jaar zien groeien met 13,5 procent tot 36,42 miljard dollar en de gecorrigeerde winst met meer dan 26 procent tot 24,98 dollar per aandeel.

Andere topaandelen

Berkshire kocht ook nog eens 6,7 procent van Teva Pharmaceutical, nadat het bedrijf zijn belang in het farmaceutische bedrijf al verdubbelde in het eerste kwartaal. Daarnaast werden de belangen in de luchtvaartbedrijven Delta en Southwest Airlines uitgebreid met respectievelijk 18,8 procent en 18,7 procent.

Buffett verkocht ook een deel van zijn aandelen in American Airlines en United. Maar beleggers moeten er rekening mee houden dat Berkshire ernaar streeft de meeste van zijn posities onder een drempel van 10 procent te houden om meer regelgevingsverplichtingen te voorkomen. Andere bekende bedrijven in de enorme investeringsportefeuille van Berkshire zijn Coca-Cola, American Express en Kraft Heinz.

Lees ook: 'Buffett Indicator' voorspelt slecht nieuws voor beleggers