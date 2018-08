Deze Chinese techgiganten kunnen flink stijgen

Dat stelt althans Ray Wang, analist bij Constellation Research, tegen Cnbc.

De Chinese aandelenmarkten laten sinds januari dit jaar negatieve prestaties zien. Dit heeft onder andere te maken met het aanhoudende handelsconflict van China met de Verenigde Staten.

Nog veel geld beschikbaar

Volgens de analist kunnen de BAT-aandelen over 2018 uiteindelijk een positief resultaat van 15 tot 20 procent realiseren. "Ik denk nog steeds dat er veel geld beschikbaar is dat nog niet in de markt is gestopt", aldus Wang die ervan uitgaat dat beleggers FANG- en BAT-aandelen zien als iets waarmee ze simpelweg niet fout kunnen zitten.

Een ander aantrekkelijk punt van de BAT-aandelen is dat ze in de toekomst meer dividend kunnen gaan uitkeren. De drie bedrijven zullen het daarnaast goed blijven doen omdat ze profiteren van groei in internet en mobiel. Ook geeft het Chinese protectionistische beleid de bedrijven voldoende speelruimte om te slagen in eigen land.

Uitbreidingsplannen

Daar komt bovenop dat de techconglomeraten veerkrachtig zullen zijn in het geval van een eventuele escalatie van de handelscrisis. "Er is weinig blootstelling aan wat ze vandaag de dag doen in andere markten. Je ziet weinig Baidu in de VS, tenzij je Chinees bent. Voor WeChat, geldt hetzelfde. Er is niet veel impact. Ze lijken meer op een nationalistische markt, binnen een Chinese markt, hoewel ze wel uitbreidingsplannen hebben. Dus ze zijn beschermd, en tegelijkertijd kunnen ze erop uit en andere markten betreden."

Lees ook: Vergeet FAANG. Koop deze vijf Chinese techaandelen