'Waarde bitcoin zal terugkeren'

Dat zegt cryptovaluta-voorvechter Meltem Demimors tegen Cnbc.



De bitcoin heeft het de laatste maanden zwaar te verduren. Afgezien van een korte rally in juli is de munt in een vrijwel gestage neerwaartse glijvlucht terecht gekomen. Ondanks een licht herstel begin deze week noteert de munt nu bijna 70 procent onder het hoogtepunt van 19.000 dollar in december.

Rally na val lira bleef uit

Hoewel de munt streeft naar een positie als veilige haven, bleef een rally tijdens de koersval van de Turkse lira uit.

Zelfs de aankondiging dat de Intercontinental Exchange gaat helpen bij het creëren van een open en gereguleerd ecosysteem van digitale activa (een besluit dat door crypto-stieren wordt beschouwd als een stap in de richting van het legitimeren van de cryptomunt) veroorzaakte weinig beweging in de bitcoinprijs.

Nieuwe technologie...

Het wil dus nog niet zo vlotten met de koers van bitcoin. Meltem Demimors, chief strategy officer bij Digital Asset Manager CoinShares en een bekende voorvechter van cryptovaluta, schrijft het deels toe aan het feit dat dit een nieuwe technologie is, die nog niet wordt begrepen.



"Niemand beschouwt bitcoin als een opslag van waarde omdat de cryptomunt worstelt met het probleem dat het verhaal rond bitcoin nog steeds moeilijk te vatten is." Ze wijst erop dat de enige maatstaf voor de waarde van de meeste cryptovaluta de prijs is. Welke waarde cryptomunten echt hebben, is voor veel beleggers nog niet duidelijk.

Vroege internetaandelen

Volgens Demirors moeten institutionele en particuliere beleggers naar cryptomunten kijken op een vergelijkbare manier als de vroege internetaandelen, zoals Amazon, Intel of Microsoft. Hoewel deze aandelen nu succesvol zijn, duurde het jaren voordat ze herstelden na het barsten van de internetbubbel.



"Wat we in crypto zagen, was de massale aanloop, waarbij iedereen 'FOMO' kreeg, ofwel angst om de boot te missen. Dat veroorzaakte een speculatieve zeepbel." Maar nu de bitcoin-bubbel is gebarsten wordt volgens Demirors kapitaal ingezet voor het "bouwen van echte bedrijven die een echt doel dienen".



Demirors weet niet wanneer bitcoin opnieuw in waarde zal krijgen, of hoe dat eruit zou kunnen zien. Maar de voortgang zal afhangen van het bepalen welke maatstaven zich het best lenen om de groei van cryptovaluta te meten.