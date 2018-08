Goud verliest aantrekkingskracht als veilige haven

Wat heet, Amerikaanse bedrijven draaien als een tierelier. De beurzen hollen van het ene record naar het andere en de dollar wordt sterker en sterker. Zelfs een ernstige crisis zoals in de Turkije kan daar geen verandering in brengen.

De een zijn dood....

Het beursoptmisme viert hoogtij, wat voor de meeste assets goed nieuws is. Een van de weinige uitzonderingen is goud.

Het gele edelmetaal geldt als de perfecte bescherming tegen koerscorrecties, maar waarom hier nog geld aan besteden als op de beurs de miljoenen voor het oprapen liggen.

"Aandelen gaan al negen jaar achtereenvolgend omhoog. De meeste mensen zeggen daarom 'waarom heb ik die hedge nodig. Het levert niet eens rente op'," aldus Donald Selkin, een marktstrateeg bij Newbridge Securities, tegenover Bloomberg.

Uitstroom uit goud-ETF's

Beleggers geven stukje bij beetje hun laatste restje beursscepsis op. Wie toch nog een beetje bang is koopt Amerikaanse staatsobligaties die bijna 3 procent rente opleveren. Goud wil vrijwel niemand nog hebben.

Dat is goed zichtbaar aan de belangrijkste goud-ETF ter wereld, de SPDR Gold Trust, die dit jaar al bijna twee miljard dollar aan kapitaal weg zag vloeien. De goudprijs laat dit natuurlijk niet ongemoeid. Die staat met 1186 dollar per ounce op het laagste niveau in anderhalf jaar.

Het scheelt niet veel meer of het dieptepunt van 2016 is bereikt toen de goudprijs 1061 dollar aantikte. Dat was destijds het laagste niveau sinds 2010.

Op weg naar nieuwe dieptepunten

De kans dat het hiernaartoe gaat, is zeker niet ondenkbaar. Kijk maar naar de hedgefunds die massaal gokken op een verdere daling van de goudprijs. De Commodity Futures Trading Commission meldde deze week dat hedgefunds niet meer zo negatief waren over goud sinds 2006.

Beleggers die tegen de stroom in proberen te zwemmen worden zwaar afgestraft. Toch zijn er een paar analisten die blijven volharden in hun contraire mening.

RBC Capital Markets waarschuwt bijvoorbeeld dat het volledig negeren van risico's beleggers op een gegeven moment zal opbreken. Dat is het moment voor goud om een comeback te maken, meent analist Helima Croft.

George Soros

Frank Holmes is een andere vermogensbeheerder die volhoudt. In een blog voor Forbes schrijft de CEO van Global Investors dat dit de tijd is voor contraire beleggers om positief te worden over goud.

Toch is zelfs het investeringsfonds van George Soros (Soros Fund Management) tegenwoordig positief over de Amerikaanse beurs en negatief over goud, zo meldt Reuters.

Diezelfde Soros verloor in 2016-2017 nog honderden miljoenen met weddenschappen tegen de Amerikaanse beurs en tegen Donald Trump.