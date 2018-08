Fondsbeheerders niet bezorgd over besmettingsgevaar Turkije

Dat meldt zakenblad Barron's.

De meeste fondsmanagers in opkomende markten verwachten nog steeds volatiliteit. Niet alleen vanwege de financiële crisis in Turkije en de terughoudendheid van president Recep Tayyip Erdogan om de nodige stappen te ondernemen om deze aan te pakken, maar ook omdat de markten worstelen met andere mondiale uitdagingen.

Die omvatten escalerende handelsspanningen: economische vertraging van China, een sterkere dollar die druk uitoefent op landen en bedrijven die hebben vertrouwd op buitenlands kapitaal om hun behoeften te financieren en een golf van aankomende verkiezingen van Brazilië tot India.

Slecht economisch beleid

De meeste beleggers in opkomende markten vinden dat Turkije de problemen in het land grotendeels aan zichzelf heeft te wijten. Turkije heeft jarenlang te lijden gehad onder begrotingsonevenwichtigheden en een slecht economisch beleid. Veel beleggers in opkomende markten hebben dan ook in de afgelopen jaren duidelijk hun belang afgebouwd en stellen dat het land minder dan 1 procent van de bredere index van opkomende markten vertegenwoordigt.

Maar de turbulentie valt niet te ontkennen. De iShares MSCI Turkey ETF daalde dit jaar met 55 procent. Ook de valuta weerspiegelen de zorgen, vooral van landen met grote tekorten of die sterk afhankelijk zijn van buitenlandse financiering.

De Turkse lira is dit jaar tot nu toe met 41 procent gedaald en de Zuid-Afrikaanse rand met 13 procent. Ook de Indiase munt daalde naar een historisch dieptepunt ten opzichte van de dollar, wat bijdraagt aan de zorgen dat de crisis in Turkije zich verspreidt.

Geïsoleerde situatie

Er zijn echter aanwijzingen dat dit een meer geïsoleerde situatie kan zijn. De daling van 8 procent van de MSCI Emerging Markets-index wijst niet op paniek. In de 20-jarige geschiedenis van opkomende markten komen koersdalingen van gemiddeld 22 procent vaak voor. Ook een daling van de goudprijs wijst op vertrouwen dat de problemen van Turkije niet zullen overslaan naar de Amerikaanse economie.

Volgens Kim Catechis, manager van het Martin Currie Emerging Markets-fonds, is er "slechts één Erdogan", wat het volgens haar meer een Turkije-probleem maakt in plaats van een algemeen probleem in de opkomende markten. "Andere centrale banken in opkomende landen zullen eerder geneigd zijn de rentetarieven aan te passen om de inflatie te lijf te gaan en hun valuta te stabiliseren."

Overdreven negatief

Catechis stelt dat de waarderingen het "overdreven negatieve scenario" weerspiegelen en ziet de Turkse crisis als een mooie koopmogelijkheid voor opkomende markten, met uitzondering van Turkije. Het grootste risico is volgens de fondsmanager dat de wereldwijde achtergrond is veranderd en nu minder ondersteunend is voor Turkije, "waardoor politieke razernij steeds meer economische schade veroorzaakt, vooral in de context van de Amerikaanse sancties tegen Iran".

Ook Leon Eidelman, beheerder van het JPMorgan Emerging Markets Equity fonds, maakt zich niet veel zorgen over het besmettingsgevaar.

"In 2013 was er bezorgdheid over de zogenaamde 'fragiele vijf'-landen die afhankelijk waren van buitenlandse investeringen om hun groei te financieren: India, Indonesië, Brazilië, Turkije en Zuid-Afrika. Maar drie van die vijf landen - India, Indonesië, Brazilië - hebben stappen ondernomen om hun onevenwichtigheden te verbeteren. De twee landen die niet zoveel hebben gedaan: Turkije en Zuid-Afrika zien hun valuta het meest dalen. Ik zie geen besmettingsgevaar."

Koopkansen

Eidelman ziet eveneens weinig koopkansen in Turkije. Andere opkomende markten zien er volgens hem nog steeds aantrekkelijk uit. Vooral de Chinese A-aandelen en de Indiase kwaliteitsbanken bieden volgens de fondsmanager aantrekkelijke koopkansen. Het grootste risico voor de markt ontstaat volgens hem als Turkse bedrijven hun schuld niet meer kunnen financieren en de crisis zich uitbreidt of als kapitaalcontroles worden doorgevoerd.

David Semple, portefeuillemanager van het VanEck Emerging Markets-fonds, ziet eveneens weinig besmettingsgevaar. Semple ziet ook koopkansen in Turkije.

"Het is moeilijk om een anker te vinden voor de Turkse lira, maar Tofas Turk Otomobil Fabrikasi, een producent van auto's voor de Fiat-groep ziet eruit als een baby die met het badwater wordt weggegooid. Tofas exporteert voornamelijk naar Europa en profiteert juist van de zwakke lira, omdat hun productiekosten zeer concurrerend zijn, maar het aandeel is met een derde gedaald." Het grootste risico ontstaat volgens Semple als Turkije kapitaalcontroles uitvoert.