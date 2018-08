De maandelijkse largecaplijst staat vol met volgens Morningstar de meest aantrekkelijk gewaardeerde wereldwijde largecaps van dit moment. Naast een aantrekkelijke waardering, hebben de largecaps ook concurrentievoordelen voor de lange termijn.

"De hele lijst noteert aan de hand van de data per eind juli op 85 procent van de fair value. De S&P 500-aandelen die actief worden gevolgd door Morningstar-analisten, noteren samen op 101 procent."

Consumer discretionary

In de sector consumer discretionary komen twee nieuwe bedrijven de lijst binnen: Fiat Chrysler Automobiles en Hanesbrands. Zij vervangen L Brands en Expedia.

Richard Hilgert, automotive-analist licht de keuze voor Fiat Chrysler toe: "Fiat Chrysler is marktleider in Brazilië en kan daardoor profiteren van een groeiende middenklasse. Echter, het autoconcern was laat met het verwerven van een positie in Rusland, India en China en blijft qua marktaandeel ook achter in de volwassen markten. Desondanks verwachten we dat Fiat wel volledig mee zal doen met de bovengemiddelde groei in opkomende markten, hoewel de economische schommelingen in Brazilië en Rusland een remmende werking kunnen hebben."

Royal Dutch Shell

In de sector Energie verdwijnt Total van de lijst ten gunste van Royal Dutch Shell. Analist Allen Good over de nieuwkomer op de lijst: "Door het hervatten van zijn cashdividend heeft Shell laten zien dat het de noodzakelijke stappen zet om concurrerend te blijven in een wereld waarin de olieprijs op 60 dollar per vat staat."

"Net als alle andere grote, geïntegreerde oliebedrijven heeft Shell zijn kosten omlaag gebracht door banen te schrappen en de leveringsketen efficiënter te maken. De overname van gasbedrijf BG heeft daaraan bijgedragen. Sinds 2014 zijn de operationele kosten al met 20 procent gedaald en er zit nog meer in het vat."

"Tegelijk maakt Shell niet meer dezelfde fouten als in het verleden, toen het zijn investeringsbudget alsmaar mee verhoogde met de stijgende grondstofprijzen. De investeringen bedragen nu 25-30 miljard dollar per jaar en dat is zo'n 40 procent minder dan in 2014. Dat verbetert de kapitaalefficiëntie zonder dat het de toekomstige groei hindert."

Gezondheidssector

Ook in de gezondheidssector zijn er nieuwkomers. Daar doen AmerisourceBergen en Shire hun intreden. Pfizer en Celgene verdwijnen deze maand van de lijst.

"Het intellectueel eigendom van Shire in de gespecialiseerde farmabusiness en zijn expertise op het gebied van zeldzame ziekten vormen de basis voor de Narrow Moat rating", vertelt analist Karen Andersen over Shire. "De bekende ADHD-medicijnen van het bedrijf zijn goed voor 16 procent van de groepsomzet. Door overnames en ontwikkeling in eigen huis heeft het bedrijf een portfolio van moleculaire en biologische producten voor niche-markten ontwikkeld. Die diversiteit biedt betere bescherming tegen de risico's van specifieke producten, terwijl het gespecialiseerde verkoopmodel de operationele kosten laag houdt en voor sterke marges zorgt."

Industrie

In de sector industrie verdwijnen Arconic en Delta Air Lines. Zij maken plaats voor Rolls-Royce en Komatsu. Analist Jeffrey Vonk over de keuze voor Rolls-Royce: "Het aandeel Rolls-Royce krijgt een Narrow Moat-rating vanwege de overstapdrempel (de zogeheten 'switching costs') en de immateriële activa. De sterke concurrentiepositie in burger- en militaire luchtvaart resulteert in rendement op geïnvesteerd vermogen dat hoger ligt dan de kapitaalkosten voor de komende vijf jaar en daarna."

"De overstapdrempel schuilt in de goede integratie van de motoren met de wide-body platforms van vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. De luchtvaartmaatschappijen, die de feitelijke klanten van Rolls-Royce zijn, willen niet van motorleverancier wisselen omdat zoiets grote gevolgen heeft. Het kost veel geld door het omschakelen naar nieuwe specificaties en trainen van technisch personeel en dat willen de maatschappijen niet. Ze willen continuïteit en zekerheid. De technische kennis over de motoren die luchtvaartpersoneel opbouwt, geldt als belangrijke immateriële activa. Bovendien biedt de lange levensduur van de motoren een langdurige klant-afnemersrelatie voor onderhoud en onderdelenlevering."

IT-sector

Ook in de IT-sector ruimen twee bedrijven het veld: KLA-Tencor en Qualcomm maken plaats voor ServiceNow en eBay.

Volgens analist R.J. Hottovy is eBay door gestructureerd gebruik van data, het advertentiemodel en gegarandeerde levering, een meer concurrerend platform geworden. "eBay's besluit om uit te breiden naar betalingsverkeer kan het netwerkeffect vergroten en dat ondersteunt onze Narrow Moat-rating. Het bedrijf werkt samen met het Nederlandse betalingsplatform Adyen om het end-to-end betalingsproces van zijn platform te vereenvoudigen, zodat de kosten voor verkopers dalen en kopers een gestroomlijnder proces en meer mogelijkheden voorgeschoteld krijgen."

Tot slot verdwijnen in de grondstoffensector International Flavors & Fragrances en Albemarle. Martin Marietta Materials en Vulcan Materials komen de lijst binnen.