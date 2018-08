Twee grote techbedrijven die hun dividend kunnen verdubbelen

Dat meldt The Motley Fool. De beleggingssite noemt twee aandelen die goede kaarten hebben voor een verdubbeling van het dividend.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een snelle dividendgroei kunnen Cisco Systems en Apple een aantrekkelijke optie zijn. Beide bedrijven kunnen hun dividenduitkeringen in de komende vijf jaar mogelijk verdubbelen.

1. Cisco Systems heeft wind in de rug

Het management van Cisco heeft aangekondigd dat het bedrijf het lagere tarief voor de vennootschapsbelasting en de mogelijkheid om 67 miljard dollar aan buitenlands kapitaal terug te halen, zal gebruiken voor dividendverhogingen, aandelenterugkoopacties en acquisities.

Die belofte lijkt Cisco waar te maken. De techgigant heeft de dividenduitkering in de afgelopen vijf jaar al met 93 procent verhoogd. Ook kondigde Cisco aan dat het voor 25 miljard dollar extra eigen aandelen gaat inkopen. Dit zal bijdragen aan een hogere dividenduitkering op de lange termijn, aangezien het aantal uitstaande aandelen daalt.

Het plaatje voor de vrije kasstroom ziet er ook goed uit. Cisco genereerde ongeveer 12,7 miljard dollar aan vrije kasstroom in de afgelopen twaalf maanden en het algehele groeitraject ziet er gunstig uit.

Ander bedrijfsmodel

Het concern was jarenlang de dominante speler in de markt van router- en switching-netwerkhardware, maar is onlangs overgestapt naar een meer op diensten gebaseerd bedrijfsmodel. Dat gaat gepaard met wat groeipijnen, maar het maakt de activiteiten van het bedrijf wel betrouwbaarder en winstgevender.

Het aandeel Cisco wordt verhandeld tegen ruwweg 14,5 keer de verwachte winst van dit jaar en levert een rendement op van ongeveer 3,1 procent op. Dat is aantrekkelijk voor een aandeel dat zijn dividend in zo'n hoog tempo laat groeien.

De positieve winstkatalysator komt voort uit de massale terugkoop van eigen aandelen en de potentie om te profiteren van de snelle groei van het aantal verbonden apparaten in de komende decennia.

2. Apple gebruikt zijn merkkracht

Net als Cisco profiteert Apple van het terughalen van overzeese contanten. Het bedrijf is van plan om maar liefst 245 miljard dollar te repatriëren. Per saldo leidt dit ertoe dat ongeveer 207 miljard dollar na belastingen wordt toegevoegd aan de Amerikaanse rekeningen van het bedrijf.

Naast het feit dat Apple zijn binnenlandse activiteiten kan uitbreiden, bieden de gunstige repatriëringsvoorwaarden de onderneming nog meer speelruimte om dividendverhogingen en aandelenterugkoopacties te financieren.

Het rendement van Apple is wat kleiner dan dat van Cisco en komt uit op ongeveer 1,5 procent, maar er is een grote kans dat het bedrijf zijn aandeelhouders zal blijven belonen met een snelle groei van de dividenduitkeringen. Het bedrijf verhoogde in mei al de dividenduitkering met 16 procent.

De merkkracht van de iPhone-maker zorgt voor een hoge marge en dat grote voordeel moet het mogelijk maken om het dividend snel verder uit te breiden.

Hogere omzet uit dienstverlening

Het belang van een waardevolle klantenbasis van het bedrijf is bovendien niet beperkt tot de hardware-activiteiten. Apple-klanten hebben de neiging om aanzienlijk meer geld uit te geven aan softwareaankopen en apps. Apple zag in het afgelopen kwartaal de omzet van het services-segment met 31 procent stijgen tot 9,5 miljard dollar. De totale omzet groeide met 17 procent en de winst nam met 40 procent toe.

Daarnaast heeft het bedrijf nog steeds een aanzienlijk uitbreidingspotentieel in de hardware-activiteiten. Apple loopt ver achter op rivalen Amazon en Alphabet op het gebied van slimme luidsprekers, maar zou met zijn merkkracht en ontwerpexpertise een flinke inhaalslag kunnen maken.

Bij een koers van ongeveer 16,5 keer de verwachte winst, is Apple nog steeds een slimme aankoop voor beleggers die op zoek zijn naar winst en dividendgroei, zo concludeert The Motley Fool.