Zeven kooptips van Goldman Sachs in de retailsector

Dat meldt beleggingssite TheStreet. Retailers zoals Home Depot en Walmart staan deze week centraal met hun kwartaalberichten en vooruitzichten voor het volledige boekjaar.

Ondanks de retoriek rond de Amerikaanse handelsoorlog met China zorgen de oplevende aandelenmarkt en de stijgende lonen voor optimisme over de vooruitzichten van de consumentenbedrijven. Beleggers hebben zich dan ook stevig gepositioneerd in de sector. De Consumer Discretionary Select Sect SPDR ETF is dit jaar met 13 procent gestegen, ten opzichte van een stijging van 5 procent van de S&P 500.

Enorm optimisme

Volgens een nieuwe enquête van Goldman Sachs onder 2.000 consumenten staat het economisch optimisme op het niveau van het begin van de enquête in 2005. Pessimisme over de vooruitzichten van de economie bevindt zich op het laagste niveau. Het optimisme is het sterkst bij de grootverdieners, maar ook het optimisme in het middeninkomensegment staat op het hoogste niveau in acht jaar.

"De impact van sterke aanjagers van de vraag en een sterk consumentensentiment is duidelijk zichtbaar in de consumentenbestedingen. Terwijl de meest relevante (maandelijkse) consumptiemetingen - de kernverkopen in de detailhandel en totale goederen exclusief energie/voedsel/auto - hun recente piekgroei lieten zien in het vierde kwartaal van 2017, waren de trends in tweede kwartaal van 2018 solide", zei consumentenanalist Matthew Fassler.

"De groei van het netto consumentenvermogen is ondertussen opnieuw gestegen, aangedreven door een mix van gestegen prijzen van onroerend goed en sterke financiële markten, en groeide in elk van de afgelopen zeven kwartalen met 6 procent tot 9 procent op jaarbasis."

Favoriete consumentenaandelen

"We blijven vertrouwen in het traject van het herstel van de consument, omdat de drijfkrachten van de bestedingen solide blijven. We zien tekenen van een matigend momentum van mei tot juli, en zwakkere plekken in huisvesting, maar blijven constructief over de vooruitzichten voor de consumentensector", aldus Fassler.

De zeven favoriete consumentenaandelen op de kooplijst van Goldman Sachs zijn: Wyndham Hotels & Resorts (opwaarts potentieel 44 procent), Aramark Holdings (opwaarts potentieel 38 procent), Las Vegas Sands (opwaarts potentieel 31 procent), Mondelez International (opwaarts potentieel 23 procent), Performance Food Group (opwaarts potentieel 19 procent), Tapestry (opwaarts potentieel 14 procent) en McDonald's (opwaarts potentieel 12 procent).