Drie favoriete biotechaandelen van topanalisten

1. Boston Scientific

Het eerste favoriete bedrijf is Boston Scientific. Deze maker van medische apparatuur heeft recent twee belangrijke mededelingen gedaan. Ten eerste is Boston Scientific klaar om de laatste FDA-module voor goedkeuring vooraf (PMA) in te dienen voor zijn Lotus Edge transkatheter-systeem voor aortaklepvervanging (TAVR).

Dat is goed nieuws voor de nieuwe generatie hartklepvervangingen, die in februari 2017 nog werden teruggeroepen vanwege problemen in het vergrendelingsmechanisme. Het product zou in 2019 groen licht kunnen krijgen.

Daarnaast heeft Boston Scientific voor 160 miljoen dollar VENITI overgenomen. Boston Scientific is al twee jaar een investeerder in VENITI en had al een belang van 25 procent in het bedrijf. Met de overname kan Boston Scientific zijn assortiment veneuze therapieën, voor de behandeling van geblokkeerde aderen, versterken.

Topanalist Michael Matson van Needham herhaalde zijn koopadvies voor Boston Scientific na de beide updates. De analist, die al sinds 2015 positief is over het bedrijf, hanteert een koersdoel van 39 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 14 procent. Boston Scientific ontving in de afgelopen drie maanden dertien koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel van 37,79 dollar biedt een solide rendementspotentieel van 10 procent.

2. BioMarin

De tweede kooptip is het in Californië gevestigde biotechnologiebedrijf BioMarin. Het aandeel steeg vorige week bijna 8 procent, terwijl rivaal Spark Therapeutics 28 procent aan beurswaarde zag verdampen. Dat kwam door teleurstellende onderzoeksresultaten voor de hemofilie A-gentherapie SPK-8011 van Spark.

Slecht nieuws voor Spark, is echter goed nieuws voor investeerders van BioMarin. BioMarin heeft namelijk zijn eigen kandidaatgeneesmiddel voor de behandeling van hemofilie A, genaamd valoctocogene roxaparvovec. Volgens topanalist Christopher Raymond van Piper Jaffray is de concurrentiepositie van BioMarin daardoor duidelijk verbeterd.

Raymond bevestigde zijn koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 120 dollar, ofwel een opwaarts potentieel van 16 procent. BioMarin kreeg in de afgelopen drie maanden negen koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel van 114,40 dollar biedt een opwaarts potentieel van bijna 11 procent.

3. Immunomedics

Het derde favoriete bedrijf is Immunomedics, dat is gespecialiseerd in kankertherapieën. Het aandeel is dit jaar al 47 procent in waarde gestegen. Topanalist Phil Nadeau van Cowen herhaalde zijn koopadvies na een investeerdersbijeenkomst van het bedrijf. Zijn koersdoel van 30 dollar biedt een rendementspotentieel van 28 procent. De adviezen van de analist voor Immunomedics hebben beleggers al ruim 90 procent opgeleverd.

Nadeau verwacht dat een behandeling van Immunomedics op het gebied van borstkanker afstevent op een goedkeuring van de FDA in het eerste kwartaal van 2019. Dit middel heeft volgens Nadeau een potentieel van meerdere miljarden dollars. Ook heeft het bedrijf volgens de analist enkele andere veelbelovende behandelingen in ontwikkeling en is het aandeel ondergewaardeerd.

Immunomedics ontving in de afgelopen drie maanden vier koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel van 36 dollar biedt een opwaarts potentieel van bijna 55 procent.