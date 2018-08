'Alsmaar stijgende aandelenkoersen geven misleidend beeld'

De markt als geheel mag dan hoger staan dit jaar, 2018 kent in werkelijkheid ook een groot aantal correcties in verschillende deelmarkten.

Bovendien loeren er overal gevaren in een wereld die volgens Bank of America Merrill Lynch gekenmerkt wordt door steeds meer populisme, uiteenlopende economische ontwikkelingen en grote verschillen in monetaire ondersteuning door centrale banken.

Europees protectionisme

Een probleem waar volgens BAML nog weinig oog voor is, is een eigen vorm van populisme in Europa. Veel Europese landen sluiten op dit moment bepaalde sectoren af voor buitenlandse beleggers uit angst voor een te grote invloed.

Vooral de telecomsector en sommige industrietakken worden steeds meer gecontroleerd door de overheid en overnames worden geblokkeerd. Denk bijvoorbeeld aan de afgeketste overname deze maand van de Duitse machinefabrikant Leifeld door Yantai Taihai uit China of het aandeel dat de staatsbank KfW genomen heeft in stroomtransporteur 50 Herz.

Slecht voor aandeelhouders

BAML verwacht dat dit slecht zal uitpakken voor aandeelhouders en goed voor obligatiehouders. Precies andersom geldt dat voor sommige grote conglomeraten met een conservatieve financiering.

BAML verwacht dat een aantal van deze bedrijven zal overgaan tot een scherpere financiering en dus meer uitgiften van obligatieleningen.

Ten eerste omdat het nu nog kan met de relatief lage rente en ten tweede omdat de druk van activistische aandeelhouders groeit die ontevreden zijn met de koersontwikkeling.