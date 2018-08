Deze sectoren binnen de S&P 500 blijven goed scoren

Het benaderen van nieuwe hoogtepunten en het stuiten op weerstand is niet ongewoon in de markt en volgens technische handelaren zijn de constant hogere dieptepunten in de afgelopen maanden juist een optimistisch teken, zelfs zonder een doorbraak van de 2.900 punten, schrijft columnist Jeff Reeves van MarketWatch.

Volgens Reeves is het belangrijk om te onthouden dat er veel variatie is tussen sectoren en individuele namen. "Zelfs al worstelt de S&P 500 al een tijdje met een nieuw hoogtepunt, er is een aantal sectoren dat duidelijk in een opwaarts trend zit."

Reeves wijst op drie sectoren waar aandelen nieuwe hoogtepunten bereiken en waar het momentum zou kunnen wijzen op grote winsten in de toekomst - ongeacht of de S&P 500 door de 2.900 punten breekt.

Cyclische consumentengoederen

Er is het afgelopen jaar veel gesproken over de kracht van de Amerikaanse consument. Het consumentenvertrouwen bereikte het hoogste niveau in achttien jaar en de sterke consumentenuitgaven hielpen de Amerikaanse economie aan het snelste groeitempo sinds 2014.

Voor beleggers weerspiegelt het cyclische consumentendeel van de S&P 500 deze kracht en de sector staat op het hoogste niveau van de afgelopen 52 weken. Uit gegevens van Barchart blijkt tevens dat ongeveer 65 procent van de aandelen in de sector boven hun 100-daagse voortschrijdend gemiddelde ligt. Dat geeft aan dat dit een brede rally is en niet slechts door een paar grote namen wordt gestuwd.

Een paar hoogvliegers vallen echter zeker op. Zo is Amazon.com dit jaar al 60 procent gestegen en vertoont de webwinkelgigant geen tekenen van vertraging. Andere grote winnaars zijn Macy's en Chipotle Mexican Grill, die in 2018 ook met ongeveer 60 procent zijn gestegen. Een kleiner bedrijf dat volgens Reeves de moeite waard is en dat geen deel uitmaakt van de bredere S&P 500-index is het snelgroeiende afslankmerk Medifast, dat in 2018 is verdrievoudigd.

Nutsbedrijven

Het is misschien vreemd om de nutssector als dynamisch te beschouwen. Maar uit de gegevens blijkt alle 29 nutsbedrijven in de S&P 500 boven hun 100-daagse voortschrijdend gemiddelde verhandelen. Bovendien zijn 12 van de 29 nutsbedrijven slechts 5 procent of minder verwijderd van nieuwe 52-weeks hoogtepunten. Bij deze bedrijven zitten Exelon en FirstEnergy.

De beren in de markt zullen erop wijzen dat de kracht in nutsaandelen niet bepaald een goede zaak is voor andere 'risicovolle' sectoren van de markt. Maar deze aandelen zijn zeer stabiel, met gelegaliseerde monopolies in hun respectievelijke geografische gebieden en zeer stabiele klantenbasis.

Nutsbedrijven hebben ook een aantal specifieke sterke punten. In tegenstelling tot meer bescheiden dividendbetalers die overschaduwd worden door tienjarige staatsobligaties, leveren aandelen zoals Exelon en FirstEnergy tussen 3 procent en 4 procent op en blijven dus aantrekkelijk bij inkomstenbeleggers. Bovendien zijn nutsbedrijven geïsoleerd van de negatieve gevolgen van een handelsoorlog.

Informatietechnologie

Technologieaandelen hebben zeker hun deel van de toegenomen volatiliteit voor de kiezen gekregen. Maar de gegevens wijzen op een algemene sterkte in deze sector die niet wordt geëvenaard door de alternatieven.

Als groep staan de S&P Informatietechnologieaandelen op een nieuw hoogtepunt voor het jaar. Volgens Barchart noteert bijna 70 procent van de aandelen boven hun 100-daagse gemiddelde en 79 procent bevindt zich boven het 200 daagse voortschrijdend gemiddelde.

Dit wijst op een verbazingwekkend momentum in de sector, zelfs als sommige beleggers zich zorgen maken over een mogelijk top voor tech. Naast de grote namen zoals Apple en Alphabet moeten beleggers niet de andere namen in de sector vergeten die niet zoveel aandacht krijgen.

Vooral cloud-computingbedrijven vormen een lichtpunt in de sector. NetApp is dit jaar 50 procent gestegen en bevindt zich momenteel op een nieuw hoogtepunt van het jaar. Andere bedrijven die het volgens Reeves goed doen zijn: Twilio, analytics- en prestatiesoftwareaanbieder New Relic en cybersecurity-bedrijf CyberArk Software.