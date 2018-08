Dit zijn de drie favoriete techaandelen van analisten

Het is best lastig om in volatiele markten de juiste aandelen te selecteren; zeker in zo'n grillige sector als de technologiesector. TheStreet selecteerde drie aandelen die op kooplijstjes van Wall Street analisten staan en die de potentie hebben voor een rit omhoog.

1. Facebook

De eerste kooptip is Facebook. Wall Street-analisten blijven positief over het social media imperium ondanks de tegenvallende kwartaalcijfers. Topanalist Rob Sanderson van MKM herhaalde onlangs zijn koopadvies voor Facebook. Hij verlaagde wel zijn koersdoel van 255 dollar naar 230 dollar, maar ziet nog altijd een opwaarts potentieel van 29 procent.



Sanderson adviseert beleggers om gebruik te maken van de recente koersdruk. "Beleggers die het gevoel hebben dat ze in maart de capitulatie hebben gemist, zouden het nu opnieuw moeten proberen." Volgens Sanderson biedt de discrepantie tussen de verwachtingen van het bedrijf en die van analisten juist kansen.

"De vertraging in omzetgroei komt sneller dan we dachten, maar we wisten dat het uiteindelijk zou komen en we denken dat het al lange tijd in de aandelen is weerspiegeld."



Sanderson heeft een goede reputatie met betrekking tot zijn aanbevelingen voor Facebook. De analist maakt gemiddeld 20,9 procent winst op de aandelen.



Facebook blijft een Strong Buy op Wall Street. Het aandeel kreeg in de afgelopen drie maanden 29 koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 208 dollar en biedt een rendement van circa 17 procent ten opzichte van de huidige beurskoers.

2. Global Payments

De tweede kooptip is fin-tech gigant Global Payments. Topanalist Joseph Foresi van Cantor Fitzgerald - de nummer 11 van de meer dan 4.800 analisten op TipRanks - verhoogde onlangs zijn koersdoel voor het aandeel van 126 dollar naar 136 dollar, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van 15 procent.



Naast de sterke kwartaalcijfers is Foresi positief over de robuuste toekomstperspectieven voor Global Payments na de aankondiging van de een overname van medisch softwarebedrijf AdvancedMD.



Bestuursvoorzitter Jeff Sloan benadrukte dat deze overname van 700 miljoen dollar een strategische zet was voor Global Payments: "Deze transactie zal onze bedrijfsmix verder uitbreiden, de toekomstige groeimogelijkheden vergroten en onze concurrentiedifferentiatie tot in het volgende decennium versterken".



Topanalist Foresi merkt op dat het managementteam van Global Payments anticipeert op een verdere stijging van het niveau van de aangepaste winstgroei. "We blijven geloven dat Global Payments een kans biedt om de omzetgroei te versnellen en de marges te verbeteren door acquisities, wat een positief effect zou moeten hebben op de resultaten en waarderingen."



Global Payments ontving de afgelopen drie maanden 13 koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel van 133,47 dollar biedt een opwaarts potentieel van 12 procent.

3. GoDaddy

De omzet van de toonaangevende internetdomeinprovider en webhostingbedrijf GoDaddy viel in het tweede kwartaal wat lager uit dan verwacht, maar het bedrijf wist meer gebruikers aan zich te binden en zag de inkomsten per gebruiker toenemen. GoDaddy sloot het kwartaal af met ongeveer 18 miljoen klanten, 6,5 procent meer dan een jaar geleden.



Topanalist Michael Olson van Piper Jaffray stelde dan ook te blijven geloven in de kansen voor GoDaddy. De analist herhaalde zijn koopadvies en zijn koersdoel van 91 dollar biedt een opwaarts potentieel van 20 procent.



GoDaddy ontving in de afgelopen drie maanden 10 koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel van 84,18 dollar biedt een opwaarts potentieel van bijna 11 procent.