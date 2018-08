Slimme alternatieven voor dure techaandelen

Het is vrijwel onmogelijk om de top in technologieaandelen te voorspellen en de langetermijnprestaties van techaandelen blijven buitengewoon sterk. Maar hoewel er geen reden is voor paniek zijn er de afgelopen weken toch wat barstjes ontstaan in Big Tech, schrijft columnist Jeff Reeves van MarketWatch.

Beleggers mijden tech-ETF's

Kort na het teleurstellende kwartaalbericht van Facebook haalden beleggers ruwweg 2,4 miljard dollar uit het populaire Nasdaq-100 indexfonds, de Invesco QQQ Trust.

Slechts twee van de 51 indexfondsen in de technologiesector die XTF.com volgt kenden een significante positieve instroom in de week die volgde op de kwartaalcijfers van Facebook.

...En kiezen voor dividend- en waardeaandelen

Uit cijfers blijkt bovendien dat veel beleggers steeds meer naar defensieve sectoren kijken, omdat hun risicobereidheid afneemt. Er is bijvoorbeeld meer interesse voor dividendaandelen en waardebeleggingen.

Zo is dit jaar al in totaal 2 miljard dollar naar drie van de grootste dividendfondsen ter wereld (iShares Core Dividend Growth ETF, de Schwab US Dividend Equity ETF en Vanguard Dividend Appreciation ETF) gestroomd, volgens data van Bloomberg. De Russel 1000 Growth Index overtreft sinds 25 juli de Russel 1000 Value Index, terwijl de situatie de afgelopen jaren juist omgedraaid was.

Dit alles wil volgens Reeves niet zeggen dat techfondsen geen comeback kunnen maken of dat er geen interessante techaandelen meer te vinden zijn. Maar voor beleggers die bang zijn dat de rally in de technologiesector het einde nadert geeft hij vijf alternatieven.

1. Financials

Op dit moment profiteren Amerikaanse banken van zowel een gunstig politiek klimaat in Washington - iets wat niet veel andere sectoren kunnen zeggen - als van de vlucht naar waarde.

Dankzij een de verlaging van de vennootschapsbelasting en een stap van toezichthouders om de beperkingen van de Dodd-Frank-Act te verminderen, behoren banken tot de best presterende aandelen in 2018.

2. Nutsbedrijven

Halverwege juli, vlak voordat de technologiesector begon te draaien, schreef Barron's dat de aandelen van nutsbedrijven de moeite van het bekijken waard zijn, omdat hun rendement aanhoudend aantrekkelijk is. De Utilities Select Sector SPDR ETF biedt een rendement van ongeveer 3,3 procent, terwijl het tienjarige staatspapier iets minder dan 3,0 procent oplevert en de bredere S&P 500 slechts 1,8 procent opbrengt.



Los daarvan zijn er maar weinig sectoren veiliger voor een handelsoorlog dan de nutssector, omdat deze 100 procent is blootgesteld aan de binnenlandse markt. Dat is volgens Reeves deels de reden waarom de beurskoersen van een paar grote namen, waaronder First Energy en NRG Energy, met meer dan 15 procent gestegen zijn. Het populaire indexfonds voor de nutssector, de Utilities Select Sector SPDR ETF, is in de afgelopen dertig dagen ongeveer 3 procent gestegen.

3. Big Pharma

Big pharma valt ook op als een recente outperformer. Zo heeft de koers van Pfizer een nieuw hoogtepunt bereikt dankzij sterke kwartaalcijfers. Eli Lilly is dit jaar al bijna 20 procent gestegen, en zowel Merck & Co en GlaxoSmithKline zijn sinds 1 januari meer dan 15 procent in waarde gestegen.

4. Retail

E-commerce is in het tijdperk van Amazon.com nog steeds een grote uitdaging. Maar deze sector biedt, net als de nutssector, wel bescherming tegen een handelsoorlog, aangezien de grootste retailers bijna 100 procent van hun omzet in de VS boeken.

Bovendien staat de consumptie in de VS momenteel op een recordniveau en heeft de detailhandel zijn beste kwartaal in ongeveer vier jaar gedraaid. Het gevolg: een tweecijferige stijging van de aandelenkoersen in de sector.

Dat is ook deels te danken aan het algemene gevoel dat het ergste voorbij is. Kohl's is dat jaar meer dan 30 procent gestegen en Macy's klom bijna 50 procent. Desondanks worden beide bedrijven verhandeld tegen een koers-winstverhouding van ongeveer dertien, terwijl sommige technologieaandelen zoals Netflix en Amazon, een koers-winstverhouding van meer dan 70 hebben.

5. Obligaties

Ondanks het risico van stijgende rentes, meldde Bloomberg dat obligatiefondsen en vastrentende ETF's weer in de lift zitten. Vastrentende ETF's zagen in juli 4,6 miljard dollar toestromen. Dat is bijna het dubbele van de totale instroom richting aandelen-ETF's. In juni bedroeg de instroom naar vastrentende ETF's al 7,5 miljard dollar.



Niet alleen is de omvang van de rotatie naar obligaties en vastrentende waarden de afgelopen twee maanden opmerkelijk; het wijst ook op een dramatische verschuiving in het sentiment.

Het grootste indexfonds, de SPDR S&P 500 ETF, zag 5 miljard dollar uitstromen in de laatste week van juni en die vlucht hield in juli aan. Obligatiefondsen zoals de iShares US Treasury Bond ETF kenden een bovengemiddelde instroom, in reactie op volatiliteit in de technologiesector