Vijf redenen voor nieuwe beursrecords

Hij geeft hiervoor vijf redenen op CNBC. Met enige regelmaat duiken berichten op dat de rek er wel zo'n beetje uit is op de aandelenmarkten.

Jack Ablin, mede-oprichter van Cresset Wealth Advisors, is een stuk optimistischer. Hij verwacht dat de belangrijkste aandelenindices op Wall Street nieuwe records gaan breken en noemt vijf factoren op die zijn visie ondersteunen.

1. Waardering

Ablin erkent dat aandelen historisch gezien duur lijken. Maar als gekeken wordt naar de voorwaartse koers-winstverhouding, die is gebaseerd op de toekomstige winsten, zijn aandelen juist relatief goedkoop, zo betoogt hij.

"De bedrijfswinsten zijn dit jaar met ongeveer 26 procent gestegen, terwijl de S&P 500 slechts 6 procent in de plus staat", aldus Ablin.

Volgens hem stellen beleggers zich wat afwachtend op, omdat ze verwachten dat bedrijven dit groeitempo niet zullen aanhouden. Dat biedt opwaarts potentieel.

2. Economische voorspoed

Alle seinen voor de Amerikaanse economie staan nog op rood, signaleert Ablin. "We zien positieve verrassingen in de conjunctuurcyclus, de detailhandel en de arbeidsmarkt", licht hij toe.

De beursexpert wijst erop dat de Amerikaanse economie afstevent op een economische groei van 4 procent en dat verwachtingen van economen worden verslagen. Die situatie moedigt beleggers aan om wat meer risico te nemen.

3. Veel geld beschikbaar

Ablin had twee maanden geleden verwacht dat er minder geld beschikbaar zou zijn om te lenen, uit te geven en te beleggen. Maar hij ziet de bedragen juist aantrekken; mogelijk als gevolg van de sterke kwartaalcijfers.

Een daling in liquide middelen is vaak een voorbode voor een kentering op de beurs. Zo was in de vier kwartalen voorafgaand aan de crisis van 2008 een daling te zien van de hoeveelheid beschikbaar geld.

4. Beleggers zijn sceptisch

Breed optimisme onder beleggers is voor Ablin vaak reden tot zorg, want het risico op een teleurstelling is dan erg groot. Maar hiervan is nu geen sprake. Beleggers zijn vrij sceptisch.

5. Juiste momentum

Het momentum is een indicator die de kracht van een trend op de beurs (omhoog of omlaag) weergeeft. Volgens Ablin is nog steeds sprake van een degelijk momentum, ondanks de nervositeit over de valutacrisis in Turkije, de handelsoorlog en oplopende rentetarieven in de Verenigde Staten.

Hij wijst op het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, dat nog steeds niet neerwaarts is doorbroken. Dat moedigt beleggers aan om vooralsnog te blijven zitten, in plaats van uit te stappen.