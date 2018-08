Morgan Stanley: Kijk uit met chipaandelen

De cyclus van de halfgeleidersector vertoont tekenen van oververhitting, meent analist Joseph Moore. Hij wijst op oplopende voorraden bij distributeurs van chips. Deze staan op het hoogste niveau in tien jaar.

De markt is volgens hem kwetsbaar. Een afname van de vraag of van de levertijden kan leiden tot een significante correctie van de voorraden. De risico/rendementsverhouding is in de afgelopen drie jaar nog nooit zo slecht geweest, zo vervolgt hij.

Oververhitting

Ook op de aandelenmarkt dreigt oververhitting. Chipaandelen hebben de aandelenmarkt de afgelopen jaren ruimschoots verslagen. Dat is goed terug te zien in de prestatis van de iShares PHLX Semiconductor ETF, een indexfonds dat de chipsector volgt en onder andere belangen heeft in Qualcomm, Texas Instruments, NVIDIA, Intel en Broadcom.

Deze index is de afgelopen vijf jaar met circa 200 procent gestegen, tegen een winst van bijna 70 procent van de S&P 500.

'Sector zal markt niet bijbenen'

Maar Morgan Stanley vreest dat de top bereikt is. De zakenbank heeft daarom zijn advies voor de hele sector verlaagd naar 'voorzichtig', de laagste rating die Morgan Stanley hanteert. Dit houdt in dat de bank verwacht dat de chipsector de komende twaalf tot achttien maanden minder goed zal presteren dan de markt.

Eerder ging Morgan Stanley er nog van uit dat chipaandelen in lijn met de markt zouden bewegen.

Morgan Stanley is wat pessimistischer op chipaandelen dan andere banken. De taxaties voor de winst per aandeel liggen 2 procent onder de gemiddelde taxatie van Wall Street-analisten voor de tweede helft van dit jaar en 4 procent onder de consensus voor 2019.

Twee adviesverlagingen

Daarnaast heeft de zakenbank het advies verlaagd voor twee chipaandelen. De rating voor Applied Materials ging omlaag van overweight naar equal weight. Het advies voor On Semiconductor werd gewijzigd van equal weight naar underweight.