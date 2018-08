Shiller: Markt nu duurder dan ooit

Dat schrijft IEXProfs.nl. De wereldgeschiedenis kent veel bekende waarzeggers die achteraf onzin bleken uit te kramen. Nostradamus is de bekendste. Maar er zijn er ook die wel degelijk een vooruitziende blik blijken te hebben.

Voor de beurs geldt dat onder meer voor Nobelprijswinnaar Robert Shiller, die zowel het uiteenspatten van de internetluchtbel als het in elkaar zakken van de huizenmarkt goed voorspelde.

Vermogensbeheerder Adam M. Grossman, de oprichter van Mayport Wealth Management, heeft veel respect voor Shiller en andere beursgoeroes met een goede trackrecord.

Daarom moeten beleggers gewaarschuwd zijn als Shiller en anderen waarschuwen dat de markt zelden zo duur is geweest. Grossman maant daarom in zijn laatste blog tot voorzichtigheid, maar geen paniek.

Hier een vertaling van zijn blog:

De waarheid van Shiller

Robert Shiller, een economie-professor van Yale University en Nobelprijswinnaar, heeft een reputatie vanwege zijn vooruitziende blik.

Met zijn boek Irrational Exuberance voorspelde hij de aandelencrash van 2000. Later voorzag hij ook het instorten van de huizenmarkt in de late jaren 2000. Met een dergelijke staat van dienst lijkt het de moeite waard aandacht te schenken aan Shiller.

Wat zegt hij over de aandelenmarkt van vandaag? Verwijzend naar een beursmaatstaf die hij ontwikkelde, de conjunctuurgezuiverde koers-winstverhouding of CAPE, maakt Shiller twee opmerkingen.

VS duurder dan ooit

Ten eerste is de markt nu duurder dan op enig ander tijdstip sinds 1871 - met één uitzondering, december 1999, vlak voor het uiteenspatten van de dotcom-luchtbel, waarna de markt bijna 50 procent van zijn waarde verloor.

Ten tweede, op de belangrijkste wereldmarkten staat de VS alleen. In april riep Shiller de VS uit tot "de duurste markt ter wereld". Sindsdien is deze alleen maar verder gestegen.

Greenblatt

Als Shiller de enige was die dit soort uitspraken deed, zouden ze makkelijker zijn weg te redeneren. Maar helaas is Shiller niet de enige. Er is bijvoorbeeld ook Joel Greenblatt, auteur van The Little Book That Beats the Market en een investeerder wiens trackrecord hem bijna een klasse apart maakt.

Toen Greenblatt een hedgefonds leidde, haalde hij in zijn eerste tien jaar een rendement van 50 procent per jaar. Met andere woorden, hij veranderde gedurende die tijd elke geïnvesteerde dollar in 38 dollar, een verbazingwekkende prestatie.

Wat zegt Greenblatt over de markt van vandaag? Hij ziet hetzelfde wat Shiller ziet: de markt is duur. Terugkijkend op de afgelopen drie decennia, denkt hij dat aandelen zelden duurder zijn geweest. Hoe moet u als belegger reageren, bij dat soort observaties van kenners?

Dure aandelen, wat nu?

Dit zijn de stappen die ik aanbeveel:

Ten eerste, pas op dat u hun marktobservaties niet verkeerd interpreteert. Zowel Shiller als Greenblatt wijzen er op dat het alleen maar om waarnemingen gaat, geen voorspellingen.

Hoewel Shiller ervan overtuigd is dat de markt op een bepaald moment zal corrigeren, erkent hij dat het moeilijk is om precies te weten wanneer die dag komt. Ondertussen wijst het onderzoek van Greenblatt erop dat de markt vanaf hier ook gewoon kan stijgen, alleen dan in een veel langzamer tempo dan de laatste negen jaar.

Ten tweede, gebruik een goede spreiding om uw kapitaal te beschermen, en zorg ervoor dat u niets tegen een lage prijs moet verkopen als de markt een van zijn periodieke terugvallen doormaakt.

Probeer de markt niet te timen

Hoe bereik je dat? Door voldoende geld buiten de beurs te houden, bijvoorbeeld in cash. Op die manier kunnen een paar jaar van dalende koersen makkelijk overbrugd worden.

Ten derde, probeer niet de markt te timen. Met andere woorden: probeer niet te verkopen wanneer de markt hoog is en later goedkoop terug te kopen. Hoewel dat in theorie aantrekkelijk klinkt, blijkt het in de praktijk erg moeilijk te zijn.

Dit werd het meest recent bewezen door Aswath Damodaran, een professor aan de Universiteit van New York en autoriteit op het gebied van investeringswaardering. Met behulp van Shiller's CAPE Ratio, testte Damodaran verschillende strategieën voor markttiming. Zijn conclusie: "Ik kon geen enkele manier vinden om CAPE te gebruiken om geld te verdienen met timing van de markt."