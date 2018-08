Marktrotatie? Deze twee aandelen profiteren het meest

Dat schrijft Cnbc. Er zijn tekenen dat beleggers de voorkeur beginnen te geven aan waardeaandelen, een typisch defensieve strategie, ten opzichte van de riskantere groeiaandelen, signaleert Gina Sanchez, bestuursvoorzitter van Chantico Global. "We hebben die rotatie sinds mei al waargenomen."

De S&P 500 Value ETF zit deze zomer in de lift en is sinds begin mei met bijna 5 procent gestegen. "Een van de redenen daarvoor is dat we ervan uitgingen dat de piek van de Amerikaanse economie ergens in het begin van 2019 zou zijn, maar we denken dat de belastingstimulans die piek naar voren heeft verplaatst", geeft Sanchez als verklaring. De winsten binnen de S&P 500 laten een groei zien van 25 procent of meer. Dat is volgens haar niet houdbaar.

Groeivertraging

Volgens de beleggingsexpert anticipeert de markt erop dat we waarschijnlijk in een normale tweede fase van de cyclus terecht zullen komen. Dit betekent een groeivertraging. Als dat gebeurt zullen beleggers defensiever worden en zoek gaan naar een betere waarde voor hun geld, zo voorspelt ze.

Waardeaandelen, ofwel aandelen die ondergewaardeerd zijn, presteren over het algemeen beter in een vertragende economie. Deze defensieve aandelen bieden bescherming tegen een zwakkere economische groei. Groeiaandelen daarentegen zijn bedrijven die hogere winstvooruitzichten bieden.

Disney

Maar naar welke aandelen moeten we kijken, als zo'n marktrotatie zich daadwerkelijk voordoet? Chris Verrone, hoofd technische analyse bij Strategas Research Partners, denkt aan twee waardeaandelen in het bijzonder.

Het eerste fonds dat hij noemt is Disney, wat volgens hem de afgelopen vier tot vijf jaar grotendeels dood geld is geweest. De koers van dit aandeel is is door het zeer belangrijke niveau van 110 dollar gegaan. "Dat is een break-out en we denken dat dit een koersdoel geeft van rond de 140 dollar."

Mocht die voorspelling uitkomen, dan komt dat neer op een koersstijging van meer dan 20 procent (Bekijk hier de actuele koers van Walt Disney).

Amgen

Voor het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Amgen geldt volgens Verrone een vrijwel identiek verhaal. Sinds de piek in 2014/2015 heeft de aandelenkoers vooral een zijwaartse beweging gemaakt (Bekijk hier de actuele koers van Amgen). Verrone verwacht dat dit aandeel zal uitbreken en stijgen."

Disney en Amgen hebben beiden een sterke start gemaakt in de tweede helft van het jaar. Sinds begin juli is Disney bijna 11 procent gestegen, terwijl Amgen 7 procent wist te winnen.