'Aandelenmarkt heeft twee gebroken benen'

Deze strategie was een van de gemakkelijkste manieren voor beleggers om geld te verdienen, maar analisten maken zich steeds meer zorgen over het feit dat het tijdperk ten einde loopt, zo meldt MarketWatch.

Aanzienlijke marktcorrectie

Zo voorziet Morgan Stanley "een breakdown van beide benen van het momentum", wat een "aanjager kan zijn voor een aanzienlijke marktcorrectie". Het is "moeilijk om te lopen met twee gebroken benen", merkten analisten van de bank op.

Hoewel de recente koersbewegingen op de beurs positief zijn, maakt Morgan Stanley zich zorgen over hoe de breedte - het aantal aandelen dat stijgt in vergelijking met het aantal dat daalt - afwijkt van de prijs.

"Minder aandelen dragen de stijging van de markt, een teken van uitputting en, naar onze mening, een slecht signaal voor verdere koersstijgingen", schreef het analistenteam van de investeringsbank. Het bereiken van de magische mijlpaal van 1 biljoen dollar aan beurswaarde door Apple doet volgens de analisten ook de alarmbel rinkelen. "In plaats van dat de marktkapitalisatie van 1 biljoen dollar een teken is dat alles goed is in de techsector, zou het een signaal kunnen zijn voor een top in de markt."

Berenmarkt

Morgan Stanley is de laatste tijd pessimistisch geworden over de Amerikaanse aandelenmarkt en waarschuwde voor een "rollende berenmarkt", die verschillende delen van de markt op verschillende tijdstippen zal raken. Vorige week zei de bank dat de stierenmarkt in de laatste fase zou kunnen zitten en dat de beurzen afstevenen op de grootste uitverkoop in maanden.

Morgan Stanley is niet het enige bedrijf dat voorzichtig is met momentumtrends. Volgens gegevens van S&P Dow Jones Indices uit juli overtrof de S&P 500-momentumindex sinds begin 2017 de niet-gecorrigeerde S&P 500 met 15 procent op basis van het totale rendement.

De indexsamensteller schreef dat deze mate van outperformance "historisch gezien zelden wordt overschreden", en wanneer dat gebeurt het de neiging heeft om "een volgende periode van zwakte voor de momentumstrategie te voorspellen". De laatste keer dat de momentumfactor zo'n excessief rendement zag, was begin 2008, toen de financiële crisis begon op te spelen.

Wall Street klaar voor uitbraak

Andere analisten stellen echter dat Wall Street klaar is voor een uitbraak. Eind mei gebruikte het Wells Fargo Investment Institute ook het beeld van een gebroken been om de aandelenmarkt te beschrijven.

Wells Fargo suggereerde echter dat de correctie van begin 2018 het breken van het "bot" vertegenwoordigt en het langdurige herstel het genezingsproces. De bank stelde destijds "dat het been bijna genezen leek", daarbij verwijzend naar positieve technische trends.