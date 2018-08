Drie Amerikaanse 'comeback'-aandelen

TheStreet wendde zich tot de Stock Screener van TipRanks en zocht naar aandelen die tekenen van een ommekeer laten zien, en een Moderate Buy of Strong Buy-rating hebben. Uit die selectie kwamen eBay, Chipotle en Spotify naar voren.

eBay

Online veiling-gigant eBay is in de groep internetaandelen achterop geraakt. Het eerste fiscale kwartaal zag er niet goed uit en het beleggerssentiment rondom het aandeel werd er niet beter op. Sinds de piek in april is de koers al 20 procent gedaald. De tweede ronde van fiscale kwartaalresultaten lieten betere winsten zien, maar de omzet voldeed niet aan de verwachtingen van analisten.

En toch is een van Wall Street’s best presterende analisten, Scott Devitt van Stifel Nicolaus, bullish op eBay. Hij heeft een koersdoel van 43 dollar voor het aandeel (eBay sloot dinsdag op 33,78 dollar, bekijk hier de actuele koers).

Devitt is enthousiast over het nieuwe partnerschap van eBay met fintech-bedrijf Square. eBay-verkopers krijgen toegang tot de kredietverleningstak van Square, Square Capital, om hun bedrijfsactiviteiten te laten groeien. “Wij denkend dat beide bedrijven gaan profiteren van het partnerschap.”

Op TipRanks kreeg het aandeel er in de afgelopen drie maanden meer dan 15 Buy-ratings bij. Het koersdoel voor de komende 12 maanden ligt gemiddeld op 45,48 dollar, wat een opwaarts potentieel van 35 procent zou betekenen.

Chipotle

De Amerikaanse ‘fast casual’-restaurantketen Chipotle Mexican Grill presenteerde onlangs voor de derde keer op rij positieve kwartaalresultaten. De koers daalde echter 6 procent toen bekend werd dat negen klanten ziek waren geworden nadat ze bij een Chipotle-locatie in Ohio gegeten hadden. De locatie werd vervolgens gesloten. De gebeurtenis wakkerde de angst voor een voedselschandaal aan.

Toch heeft het aandeel vijf nieuwe Buy-ratings aangetrokken, onder meer van Jefferies-analist Andy Barish. Hij voerde een upgrade uit van Hold naar Buy.

Volgens Barish staat Chipotle voor een robuuste omzetgroei. Hij voorziet een stijging richting 550 dollar (het aandeel sloot dinsdag op 478,02 dollar, bekijk hier de actuele koers). Dat zou een opwaarts potentieel van 26 procent betekenen. Voor volgend jaar ziet hij verder herstel. “Wij blijven kopers van Chipotle vanwege verbeterde verwachte omzetten en betere marges.”

Spotify

Muziekstreamingdienst Spotify is in herstelmodus nadat het de eerste resultaten publiceerde sinds de beursgang in april. De kortingen op abonnementen zorgde voor een lagere omzet per gebruiker, hoewel Spotify 75 miljoen betalende gebruikers meldde. De verwachtingen voor het tweede kwartaal waren daarom laag.

Maar die resultaten bleken sterker dan verwacht. De streamingdienst bereikte een record en rapporteerde 83 miljoen betalende gebruikers en 101 miljoen maandelijks actieve gebruikers die luisteren naar Spotify met advertenties.

Analist Maria Ripps van Canaccord is bullish op het tech-aandeel, en verhoogt haar koersdoel van 200 naar 220 dollar. (Bekijk hier de actuele koers van Spotify). De twee belangrijkste redenen daarvoor zijn “meer gebruikers en betere marges.” Ripps: “We blijven Spotify zien als leider in de sector in een grote en groeiende markt, en we hebben een stevige outlook wat betreft groei.”

Het aandeel kreeg 12 Buy-ratings erbij in drie maanden. Het gemiddelde koersdoel van de ondervraagde analisten ligt op ongeveer 200 dollar, wat een opwaarts potentieel van 11 procent inhoudt.

