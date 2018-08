'1 biljoen dollar aan aandeleninkopen stuwt beurs'

Dat schrijft MarketWatch.

Analisten van Goldman Sachs schatten dat de terugkoop van aandelen dit jaar zal oplopen tot 1 biljoen dollar, een stijging van 46 procent ten opzichte van 2017. En beleggers zullen waarschijnlijk direct de impact van die terugkoop zien, aangezien augustus de meest populaire maand is voor aandeleninkopen. De zomermaand is meestal goed voor 13 procent van dergelijke transacties voor het jaar, aldus Goldman.

Hervatten aandeleninkopen

"Meer dan 80 procent van de bedrijven in de S&P 500 hebben resultaten gerapporteerd en kunnen de inkoop van aandelen hervatten na een onderbreking in de afgelopen maand", zei David Kostin, hoofdstrateeg bij Goldman Sachs. Kostin verwijst naar een zogenaamde blackout-periode waarin bedrijven niet langer hun aandelen mogen terugkopen voorafgaand aan de kwartaalberichten.

Howard Silverblatt, senior indexanalist bij S&P Dow Jones Indices, merkte ook op dat de terugkopen in een sneller tempo plaatsvinden. "De terugkoop loopt opnieuw sterker dan verwacht", zei hij.

In het tweede kwartaal nam de terugkoop van eigen aandelen met 57 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in de technologiesector werd volgens Silverblatt flink ingekocht, met een toename van 130 procent op jaarbasis.

In de toekomst zullen terugkopen naar verwachting een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van de aandelenprijzen, aangezien grote beleggers zoals beleggingsfondsen en pensioenfondsen netto-verkopers zijn, zei Kostin.

Robuuste bedrijfsresultaten

Afgezien van de terugkopen, ziet ook het grote plaatje er gunstig uit voor de markt. Kostin voorspelt dat de economische activiteit gezond zal blijven, aangezien het consumentensentiment op het hoogste niveau in bijna twintig jaar staat. Dat vertrouwen heeft zich vertaald in robuuste bedrijfsresultaten.

"De omzet van de S&P 500-bedrijven steeg in het tweede kwartaal gemiddeld met 12 procent en de winst per aandeel nam met 24 procent toe ten opzichte van vorig jaar. 56 procent van de bedrijven heeft de consensus verslagen. Dat is het hoogste percentage sinds 2010", aldus Kostin.

Ondergang van de brede markt

De Goldman-strateeg verwierp ook de bezorgdheid van sommige analisten dat aandelen op weg zijn naar een correctie, gedefinieerd als een daling van ten minste 10 procent ten opzichte van een recente piek, evenals de groeiende overtuiging dat de technologie en internetgerelateerde sector de ondergang van de bredere markt zal zijn.

"De beren beweren dat de positionering in de sector 'overvol' is, dat de sector overgewaardeerd is, dat de groei een piek heeft bereikt en dat de resultaten in het tweede kwartaal zullen leiden tot een scherpe daling van de groeivooruitzichten op lange termijn, met verwoestende gevolgen voor aandelen, zoals benadrukt door de duikeling in Facebook-aandelen."

Het groeitempo van de winst heeft volgens Kostin zeker een "hoogtepunt bereikt, omdat de stijging van de winst van de verlaging van het belastingtarief in 2018 altijd het meest uitgesproken zal zijn".

Techaandelen profiteren

"En glamouraandelen stellen beleggers vaak teleur wanneer de verheven groeipercentages, ingebed in de waarderingen, onhaalbaar blijken te zijn. Maar sinds het begin van het cijferseizoen, is de consensusvoorspelling voor de winst per aandeel in de technologiesector voor 2019 feitelijk met 1 procent toegenomen."

Techaandelen zullen naar verwachting de grootste begunstigden zijn van de 1 biljoen dollar aan terugkopen, aangezien veel technologiebedrijven hun bestaande terugkoopprogramma's nog moeten voltooien. Zo keurde Apple in mei een nieuw terugkoopprogramma van 100 miljard dollar goed.

