'Chinese aandelen worden nog goedkoper'

De verkoopgolf van aandelen in 's werelds op een na grootste economie heeft de rendementsverhouding van de Shanghai Composite Index - het omgekeerde van de koers-winstverhouding - met 7,6 procent laten toenemen. De kloof met het rendement op vijfjarige bedrijfsobligaties met een AAA-rating is daardoor opgelopen tot het grootste verschil sinds maart 2016.

Gebrek aan positieve factoren

Analisten verwachten dat deze situatie niet snel zal veranderen, omdat beleggers obligaties blijven kopen door de verschuiving naar een verder versoepelingsbeleid in China, terwijl aandelen worden gemeden te midden van een afnemende risicobereidheid en bezorgdheid over een economische vertraging.

"Er is een gebrek aan positieve factoren voor aandelen in het algemeen, dus de trend zal waarschijnlijk aanhouden", zei Xiong Yun, oprichter van Lingwang (Shenzhen) Investment Management. "Onder obligaties zal het bedrijfspapier waarschijnlijk beter presteren dan het staatspapier, aangezien de laatste dit jaar al een behoorlijke rally heeft laten zien."

Slechtst presterende index wereldwijd

De Shanghai Composite Index is dit jaar met 18 procent gedaald en is daarmee de slechtst presterende index ter wereld.

Obligaties zitten daarentegen al twee kwartalen in de lift, waarbij de bedrijfsobligaties afgelopen maand een inhaalslag maakten op staatsobligaties na een reeks van stimuleringsmaatregelen. De spread tussen het rendement van de Shanghai Composite en bedrijfsobligaties bedroeg 3,48 procentpunten.

De verschuiving van aandelen naar obligaties helpt de People's Bank of China, omdat het de obligatierente doet dalen zonder dat de centrale bank de beleidsrente hoeft te verlagen.

Met schuldafbouwmaatregelen en hogere Amerikaanse importtarieven voor Chinese goederen die een uitdaging vormen voor de economie, voorspellen vermogensbeheerders een verdere verschuiving naar obligaties.

Stimuleringspakket

Het nieuwste stimuleringspakket, gericht op het stimuleren van de vraag naar bedrijfsobligaties en het zorgen voor een redelijke financiering van lokale overheidsfinancieringsvehikels, versnelt ook deze beweging. Staatsobligaties leverden dit jaar 5,4 procent op, terwijl het rendement op bedrijfsobligaties 4,2 procent bedroeg, volgens ICE BofAML-indexen.

Zelfs op basis van historische gegevens ziet de Shanghai Composite Index er goedkoop uit. De index wordt verhandeld tegen dertien keer de gerapporteerde winst. Dat is het laagste niveau in 3,5 jaar.

"Het voorspellen van een marktbodem op basis van alleen de veel gebruikte waarderingsmaatstaven lijkt lastig te zijn", zei Hao Hong, hoofdstrateeg bij Bocom International Holdings. "Investeerders hebben nog steeds een hoog niveau van aandelenposities en weinig geld om in te zetten voor een koopjesjacht."

Duidelijkheid vereist

Om de markten te laten draaien, moeten de handelsspanningen met de VS afkoelen en moet er meer duidelijkheid komen over het binnenlandse beleid, schreef JPMorgan Asset Management. Beursgenoteerde bedrijven zijn over het algemeen vatbaarder voor tarieven dan de totale Chinese economie, omdat ze een grotere internationale blootstellingen hebben.

Tijdens een bijeenkomst van het Chinese politbureau op 31 juli lieten de beleidsmakers doorschemeren zich meer te zullen focussen op het ondersteunen van groei, terwijl ze de inspanningen om het niveau van schuldfinanciering af te bouwen in een gestaag tempo zullen voortzetten.

"Met de afstemming van het beleid, met name de eerste stappen, is het onwaarschijnlijk dat het verloop van een cyclische neerwaartse trend wordt omgekeerd", zei Hong. "Het bevestigingssignaal van een vertraging van de centrale bank zal in eerste instantie de prijsontwikkeling van activa langs hun bestaande trends versnellen, in plaats van deze om te keren."